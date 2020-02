Huawei attaque Verizon en justice aux États-Unis.

Le géant chinois a décidé d’attaquer en justice l’opérateur américain Verizon pour violation et exploitation de brevets. Une action en justice qui selon les acteurs concernés fait suite à un désaccord entre les deux partenaires.

L4information a été publiée par Reuters. L’agence annonce en effet que Huawei avait intenté des poursuites devant deux tribunaux de district américains à l’encontre de Verizon.

Des poursuites liées à des problèmes de brevets Huawei exploités par Verizon.

L’exploitation de brevets est souvent une des causes premières de litige entre deux entreprises. Il faut dire que ceux-ci représentent de l’investissement pour les entreprises. À la fois dans la R&D (recherche et développement), mais aussi en terme de couts et revenus financiers.

Ainsi, depuis 2015, Huawei a reçu plus de 1,4 milliard de dollars en droits de licence et a payé plus de 6 milliards de dollars pour utiliser la technologie brevetée d’autres entreprises.

Or, selon Huawei, Verizon aurait exploité des brevets de son cru couvrant les réseaux informatiques, la communication vidéo et la sécurité. Selon certains responsables, les tractations entre les deux entreprises concernant la violation de ces brevets ne sont pas neuves. Cependant, malgré plusieurs échanges, les deux entreprises ne semblent pas avoir trouvé un terrain d’entente. C’est donc la raison pour laquelle Huawei a décidé d’ouvrir une procédure judiciaire.

Un moyen pour Huawei de faire monter la pression sur Verizon.

Le directeur juridique de Huawei, Song Liuping, a déclaré que les « produits et services de l’opérateur américain ont bénéficié de la technologie brevetée que Huawei a développée au cours de nombreuses années de recherche et de développement ».

On ignore cependant quel est le montant demandé par Huawei.

Si l’action en justice devait prochainement démarrer, nul doute que les deux entreprises doivent trouver tôt ou tard un terrain d’entente sur le sujet comme c’est souvent le cas dans ce genre d’affaires.