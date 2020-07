Boulanger propose à la vente le Samsung Galaxy S20+ 4G en Rouge !

Il semblerait que le groupe ait passé un partenariat avec Samsung France pour avoir une exclusivité de choix sur le Samsung Galaxy S20+ 4G. De fait, celui-ci est proposé en version « Rouge ».

Bonne nouvelle donc pour ceux qui auraient bien aimé s’offrir le dernier smartphone haut de gamme de la marque dans une version rouge. En effet, en attendant l’arrivée prochaine (sans doute en aout) du Samsung Galaxy Note20+, le Samsung Galaxy S20+ est le dernier haut de gamme de la marque coréenne.

Jusqu’à présent, les couleurs mises en avant par Samsung pour ce nouveau venu étaient Cosmic Gray, Cosmic Black et Cloud Blue. Désormais il vous sera possible d’acquérir la version « Aura Red » directement chez Boulanger. De fait, le spécialiste du high-tech et de l’électroménager propose depuis cette semaine la version rouge du smartphone.

Mais à part la couleur ? Il a quoi ?

Alors, pour le coup, le modèle proposé est doté de 128 Go de mémoire de stockage et de 8 Go de mémoire RAM. En outre, il est toujours possible de venir lui ajouter une carte mémoire MicroSD jusqu’à 1 To.

Pour le reste, on retrouve toutes les caractéristiques propres à l‘appareil. A savoir, son écran 6.7 pouces AMOLED (OLED) offrant une résolution de 3200 x 1440 pixels.

Le processeur est un Exynos 990 8 cœurs jusqu’à 2,9 GHz. Pour ce qui est des technologies sans fil on retrouve du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 6, du NFC et la charge par induction inversée.

Attention cependant, le modèle qui est proposé en rouge par Boulanger est la version 4G et non pas 5G. Un détail qui mérite votre toute attention. En effet, malgré les problématiques de la 5G et des groupes anti 5G, il y a de fortes chances que d’ici l’année prochaine, la couverture de réseau 5G soit active sur toute la France.