GEMINI, un joypad pas comme les autres.

Robin Kosnas lance GEMINI, un projet de joypad connecté pas comme les autres qui propose un axe central qui permet encore plus de mouvements dans les jeux. Un joypad qui reprend en outre les concepts des joypad Negcon de Namco ou du Microsoft Dualstrike. De vieux joypad sorti il y a quelques années.

Le monde du gaming est un monde exigeant ou avoir les bons « accessoires » est souvent capital en plus d’être bon et d’avoir au compteur des heures et des heures de jeux. Robin Kosnas en est apparemment conscient et propose un joypad quelque peu différent de ce qui se fait sur le marché actuellement .

GEMINI, un axe central double qui permet de « tordre le joypad pour des mouvements qui se feront dans le jeu. Tel est avant tout la grosse spécificité de cette manette. En effet, alors que la plupart des manettes de jeux type PS4, PS5, XBOX ou PC se présente sous un aspect rigide avec deux poignées et des boutons de contrôle un peu partout, cette manette de jeux GEMINI se veut différentes.

GEMINI, un axe centrale qui change la donne.

Elle est en effet doté d’un axe central qui permet de faire pivoter complètement la partie gauche qui devient alors un outil de précision pour les mouvements de votre vaisseau par exemple dans des jeux de type StarWars Squadrons, Everspace 2 ou votre voiture dans Rocket League. Au final, avec cette intégration central, la manette propose pas moins de 9 axes analogiques.

En outre, la manette est équipée de pas moins de 26 boutons digitaux. Effectivement, pour ce qui est du reste de la manette, on retrouve une configuration classique avec deux boutons analogiques multi axes sur la partie supérieure de la manette. Deux poignées qui permettent de bien tenir la manette en main et deux boutons sur la partie supérieure sur la tranche de la manette de part et d’autre comme on en trouve sur les manettes de la PlayStation.

Jusqu’à présent le projet présenté sur le site Kickstarter fait état d’une manette avec fil. Mais le développeur annonce qu’il serait en mesure de proposer une version sans fil selon l’objectif atteint.

Prix et Disponibilité.

La Manette de jeu GEMINI est proposée actuellement au prix de 99$.