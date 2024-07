Xbox Cloud Gaming disponible sur Fire TV Stick : Une évolution du jeu en streaming

L’arrivée de Xbox Cloud Gaming sur Fire TV Stick marque une nouvelle étape dans le jeu vidéo. Dès juillet, les utilisateurs de Fire TV Stick pourront accéder à leurs jeux via l’application Xbox TV, étendant ainsi l’accessibilité du jeu en streaming.

Xbox Cloud Gaming est maintenant disponible sur les Fire TV Stick d’Amazon. Cette intégration permet aux abonnés de Xbox Game Pass Ultimate de jouer à une sélection de jeux directement depuis leur Fire TV Stick.

Xbox Cloud Gaming : Une Nouvelle Disponibilité

Microsoft diversifie son offre de produits en intégrant Xbox Cloud Gaming aux dispositifs Fire TV Stick. Les utilisateurs des modèles Fire TV Stick 4K Max et Fire TV Stick 4K pourront bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, disponible dans plus de 25 pays. Un simple Fire TV Stick compatible, un contrôleur Bluetooth et un abonnement Xbox Game Pass Ultimate suffisent pour jouer.

A relire : MYTF1 débarque sur Amazon Fire TV. Le groupe TF1 et Amazon annoncent l’arrivée de MYTF1, la plateforme de streaming du groupe TF1, sur Amazon Fire TV. Un partenariat qui rendra le catalogue du groupe français disponible pour les…

Fonctionnalités et Compatibilité Techniques

L’application Xbox TV pour Fire TV Stick propose une expérience de jeu fluide, utilisant les capacités de streaming de Xbox Cloud Gaming. Cette intégration renforce la gamme du constructeur en offrant une nouvelle plateforme pour accéder aux jeux. Les jeux sont accessibles via le cloud, éliminant ainsi les besoins en matériel coûteux.

Stratégie de Microsoft pour le Cloud Gaming

L’initiative de Microsoft de lancer Xbox Cloud Gaming sur Fire TV Stick montre sa volonté de développer ses solutions de jeu. En collaboration avec Amazon, Microsoft vise à simplifier l’accès au jeu en streaming et à toucher un public plus large. Cette stratégie montre comment la gamme du constructeur se diversifie pour répondre aux attentes des joueurs modernes.

Date de Lancement et Prix

L’application Xbox TV sera disponible en juillet. Les utilisateurs pourront accéder à ce service sans frais supplémentaires, à condition de posséder un abonnement Xbox Game Pass Ultimate et un Fire TV Stick compatible. Aucune augmentation de prix n’est prévue pour cette fonctionnalité additionnelle.

Récapitulatif Technique