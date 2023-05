MYTF1 débarque sur Amazon Fire TV.

Le groupe TF1 et Amazon annoncent l’arrivée de MYTF1, la plateforme de streaming du groupe TF1, sur Amazon Fire TV. Un partenariat qui rendra le catalogue du groupe français disponible pour les utilisateurs d’Amazon Fire TV.

Ça bouge dans le secteur de l’audiovisuel. De fait, depuis quelque temps maintenant, la « TV » doit faire face aux services de streaming, media center et autres service de vidéo en ligne. Et si Netflix, Amazon Prime, Disney+ sont de plus en plus présents, les chaines de TV doivent elles aussi afficher leur présence sur les nouveaux supports vidéo.

MYTF1 en streaming !

Afin de séduire ces nouveaux utilisateurs et consommateurs numériques, le groupe TF1 vient de passer un partenariat avec Amazon. Un partenariat qui permet au groupe TF1 d’inclure sa plateforme de streaming sur Amazon Fire TV.

Les personnes équipées d’un appareil Amazon Fire TV Stick, Fire TV Cube, d’un Echo Show 15 ou d’une smart TV compatible peuvent désormais accéder à MYTF1 en téléchargeant l’application et pourront également profiter d’un accès rapide aux contenus du groupe TF1 via la télécommande vocale équipée d’Alexa avec la requête « Alexa, démarre MYTF1 ».

Avec ce partenariat, de nombreux utilisateurs français bénéficieront gratuitement du catalogue du groupe qui représente tout de même plus de 100 films, des fictions étrangères, des fictions françaises ou encore des mangas et des dessins animés.

Amazon Fire TV Stick, il transforme votre TV en média center.

De fait, pour ceux qui ne connaissent pas Amazon Fire TV et ses différentes variantes comme Amazon Fire TV Stick, il s’agit d’un périphérique (de la taille d’une clé mémoire » et d’un port HDMI qui vient se brancher directement sur votre TV. Au travers d’une connexion Wi-Fi, le système d’Amazon accès à une plateforme qui vous donne accès à du contenu en streaming depuis votre téléviseur.