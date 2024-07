Découvrez le Stealth 600 Gen 3 de Turtle Beach : Un Casque de Jeu Révolutionnaire

Le Stealth 600 Gen 3 de Turtle Beach débarque sur le marché, offrant aux joueurs une expérience audio immersive et sans fil pour leurs sessions de jeu sur Xbox.

Turtle Beach, reconnue pour ses innovations dans le domaine de l’audio gaming, continue d’enrichir son catalogue avec des produits de haute qualité, visant à améliorer l’expérience des joueurs.

Stealth 600 Gen 3 : Un Casque à la Pointe de la Technologie

Le Stealth 600 Gen 3 représente une nouvelle avancée pour Turtle Beach, intégrant des fonctionnalités qui améliorent la qualité audio et le confort des joueurs. Ce casque propose une expérience sans fil et une compatibilité avec Xbox Series X|S et Xbox One. Les haut-parleurs de 50 mm offrent un son clair et précis, tandis que le microphone flip-to-mute assure des communications claires. Le design ergonomique et les coussinets en mousse à mémoire de forme garantissent un confort optimal pendant les longues sessions de jeu.

A relire : On a trouvé le casque « kitty headphones » de Beyonce, c’est le Razer Kraken Kitty edition ! Avec l’arrivée du Verizon Superbowl aux États-Unis, Beyonce a publié un teaser de sa nouvelle chanson pour l’occasion avec sur la tête ce que les fans appellent le « kitty headphones »….

Un Son Immersif et des Performances Avancées

Avec le Stealth 600 Gen 3, la marque élargit son offre de produits en intégrant des haut-parleurs puissants de 50 mm produisant un son riche et détaillé. Le casque propose différentes options d’égalisation audio, dont le mode Superhuman Hearing, qui accentue les bruits subtils du jeu pour une expérience plus immersive. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les joueurs compétitifs, offrant un avantage stratégique.

Un Design Confortable et Fonctionnel

La gamme du constructeur se renforce avec un design axé sur le confort. Les coussinets en mousse à mémoire de forme et le bandeau renforcé assurent une utilisation prolongée sans inconfort. Le micro flip-to-mute permet une communication claire et instantanée. Le casque est également doté de commandes intégrées, facilitant les ajustements audio sans interrompre le jeu.

Une Compatibilité et une Connectivité sans Faille

La gamme du constructeur s’étoffe avec le Stealth 600 Gen 3, qui se distingue par sa connectivité sans fil fiable, éliminant les décalages et interruptions. Compatible avec les consoles Xbox Series X|S et Xbox One, il utilise la technologie Xbox Wireless pour une connexion directe sans récepteur USB. La compatibilité avec Windows Sonic permet une spatialisation audio précise, améliorant l’immersion dans le jeu.

Date de Sortie et Prix

La marque introduit de nouvelles références avec le lancement du Stealth 600 Gen 3, disponible dès maintenant. Ce casque est proposé au prix de 99.99$.

Récapitulatif Technique

Compatibilité : Xbox Series X|S, Xbox One

: Xbox Series X|S, Xbox One Haut-parleurs : 50 mm, néodyme

: 50 mm, néodyme Microphone : Flip-to-mute

: Flip-to-mute Connectivité : Xbox Wireless

: Xbox Wireless Coussinets : Mousse à mémoire de forme

: Mousse à mémoire de forme Autonomie : Jusqu’à 15 heures

: Jusqu’à 15 heures Modes audio : Superhuman Hearing, Windows Sonic

Les autres produits de la marque :