WisGate Soho Pro RAK7267 : La Nouvelle Référence des Passerelles LoRaWAN

L’arrivée du WisGate Soho Pro RAK7267 marque une avancée significative dans le domaine des passerelles LoRaWAN, offrant des options de connectivité étendues avec LTE Cat 1 et WiFi 4.

RAKwireless introduit ce modèle pour enrichir sa gamme de produits, visant à répondre aux besoins croissants en matière de connectivité IoT, particulièrement pour les déploiements en intérieur et en extérieur.

WisGate Soho Pro RAK7267, Connectivité et Performance Améliorées.

Le WisGate Soho Pro RAK7267 se distingue par ses capacités de connectivité robustes. Il intègre un processeur MediaTek MT7628, 256MB de RAM et 32MB de mémoire flash, supportant des fréquences LoRaWAN variées comme EU868, US915, et plus encore. Sa sensibilité Rx atteint au moins -139 dBm, tandis que la puissance Tx peut atteindre 27 dBm. La passerelle est compatible avec les serveurs de réseau LoRa tels que AWS IoT Core et The Things Network.

A relire : Coyote Secure passe au réseau LoRaWAN® d’Orange Business Services. L’entreprise Coyote vient d’annoncer que son offre Coyote Secure exploitera pleinement le réseau LoRaWAN® d’Orange Business Services pour permettre à ses traceurs de retrouver les véhicules volés.

Adaptabilité pour Divers Environnements

Conçue pour des environnements variés, cette passerelle peut être alimentée par une source DC de 9V à 36V ou via des kits solaires. Son boîtier IP65 en plastique ABS garantit une résistance aux intempéries, avec une plage de température opérationnelle de -30°C à +55°C. Le RAK7267 est équipé d’antennes internes pour LoRa, LTE, WiFi et GPS, et dispose d’un port USB-C pour le débogage.

Une Gestion Simplifiée avec WisDM

Le WisGate Soho Pro utilise le système d’exploitation WisGateOS 2 basé sur OpenWrt, offrant des extensions de sécurité et des capacités de gestion à distance via la plateforme WisDM. Les utilisateurs peuvent configurer et surveiller leurs réseaux IoT de manière centralisée et efficace.

Prix et Disponibilité

Le RAK7267 est disponible au prix de 199 USD jusqu’au 16 juillet, après quoi il sera proposé à 239 USD. Le kit solaire avec une batterie de 50Ah et un panneau solaire est vendu séparément au prix de 817 USD.

Récapitulatif technique