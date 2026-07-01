Honeycomb Echo Aviation Controller XPC : la manette de simulation de vol pensée pour Xbox arrive à l’automne 2026

Jouer à un simulateur de vol sur console implique souvent des compromis en matière de précision et de confort. Avec l’Echo Aviation Controller XPC, Honeycomb Aeronautical entend changer la donne en proposant une manette spécialement conçue pour Microsoft Flight Simulator sur Xbox et PC. Compacte, dotée de commandes dédiées à l’aviation et pensée pour une utilisation depuis un canapé, cette nouvelle référence ambitionne d’offrir une expérience proche de celle d’un véritable cockpit, sans nécessiter plusieurs périphériques.

Spécialiste des accessoires de simulation de vol, Honeycomb Aeronautical s’est imposé auprès des passionnés grâce à ses commandes inspirées de l’aviation réelle. Après avoir développé des yokes, manettes de gaz et panneaux de commandes destinés aux pilotes virtuels sur PC, le constructeur poursuit l’élargissement de sa gamme avec une solution plus accessible, adaptée aussi bien aux joueurs Xbox qu’aux utilisateurs PC.

Une manette pensée exclusivement pour la simulation aérienne

À première vue, l’Echo Aviation Controller XPC ressemble à une manette de jeu traditionnelle. Pourtant, son architecture a été entièrement conçue pour répondre aux exigences de la simulation aérienne.

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L’objectif est simple : réunir dans un seul périphérique l’ensemble des commandes indispensables au pilotage d’un avion. Contrairement aux configurations classiques nécessitant un joystick, un quadrant de puissance et un pédalier, cette nouvelle solution centralise toutes les fonctions essentielles.

Cette approche permet de profiter de Microsoft Flight Simulator dans un environnement plus détendu, directement installé dans un salon, sans sacrifier la précision des commandes.

Des commandes complètes pour piloter tous les types d’appareils

L’un des principaux atouts de l’Echo Aviation Controller XPC réside dans son niveau d’intégration.

La manette prend en charge :

le tangage (Pitch) ;

le roulis (Roll) ;

le lacet (Yaw) ;

les gaz (Throttle) ;

le compensateur (Trim) ;

les principaux systèmes de bord.

Honeycomb ajoute également plusieurs commandes physiques particulièrement appréciées des simmers, notamment un levier de train d’atterrissage, les volets (Flaps) ainsi qu’une commande de frein de parking.

Ces éléments réduisent fortement le recours aux raccourcis clavier ou aux menus contextuels, améliorant ainsi l’immersion pendant le vol.

Quatre manettes de puissance et une roue de trim intégrées

L’Echo Aviation Controller XPC ne se contente pas d’une simple gâchette d’accélération.

Le constructeur intègre quatre véritables leviers de puissance configurables individuellement. Chaque levier dispose de points de détente (detents) et de capuchons interchangeables afin de s’adapter aussi bien aux avions monomoteurs qu’aux appareils multimoteurs.

La présence d’une roue de trim physique constitue également un avantage notable. Elle permet d’ajuster finement l’assiette de l’appareil durant le vol, une opération essentielle lors des longues phases de croisière.

Des capteurs magnétiques pour une meilleure précision

Afin d’assurer une précision durable, Honeycomb fait appel à plusieurs technologies de détection magnétique.

Le joystick principal utilise des capteurs TMR (Tunnel Magnetoresistance Sensors), tandis que les commandes de direction reposent sur des capteurs Hall Effect.

Ces solutions présentent plusieurs avantages :

une meilleure précision des mouvements ;

une usure mécanique réduite ;

une durée de vie supérieure aux potentiomètres traditionnels ;

une stabilité accrue dans le temps.

Cette technologie équipe désormais un nombre croissant de périphériques haut de gamme destinés à la simulation.

Un système de gouverne original sans pédalier

L’une des innovations les plus intéressantes concerne le contrôle du palonnier.

Plutôt que d’imposer l’utilisation d’un pédalier externe, Honeycomb installe deux palettes arrière fonctionnant en opposition. Ce système reproduit les mouvements de lacet nécessaires au pilotage de nombreux appareils.

Cette solution permet de conserver un format compact tout en offrant une commande plus naturelle que les traditionnelles rotations du joystick.

Pour les utilisateurs disposant d’un espace réduit, il s’agit d’un compromis particulièrement pertinent.

Une expérience optimisée pour Xbox et PC

L’Echo Aviation Controller XPC marque également une étape importante pour Honeycomb Aeronautical.

Alors que les accessoires de simulation avancés restent majoritairement réservés aux utilisateurs PC, ce nouveau modèle vise directement les joueurs Xbox.

Compatible avec les deux plateformes, il permet de passer facilement d’une configuration console à un ordinateur sans changer de périphérique.

Cette compatibilité multiplateforme constitue un argument important pour les passionnés qui alternent entre les deux environnements.

Une sortie prévue pour l’automne 2026

Honeycomb prévoit le lancement commercial de l’Echo Aviation Controller XPC à partir de l’automne 2026.

Le constructeur n’a pas encore communiqué le tarif officiel, mais cette nouvelle référence devrait séduire les amateurs de simulation souhaitant profiter de Microsoft Flight Simulator sans investir dans une installation complète.

Selon Marc Küpper, directeur technique de Honeycomb Aeronautical, cette nouvelle version destinée à la Xbox illustre la volonté du fabricant d’élargir l’accès à la simulation aérienne tout en conservant un niveau de réalisme élevé.

Ce qu’il faut retenir

L’Echo Aviation Controller XPC est une manette spécialement développée pour la simulation de vol sur Xbox et PC. Elle regroupe dans un seul périphérique les commandes essentielles, notamment le pilotage, les gaz, le trim, le palonnier et plusieurs systèmes de bord. Grâce à ses capteurs magnétiques TMR et Hall Effect, elle promet une précision durable. Son lancement est attendu à l’automne 2026.

Positionnement sur le marché

Avec l’Echo Aviation Controller XPC, Honeycomb Aeronautical cible les joueurs souhaitant profiter d’une expérience de simulation avancée sans installer un cockpit complet. Ce périphérique se positionne entre les manettes traditionnelles et les ensembles composés d’un joystick, d’un quadrant de puissance et d’un pédalier. Il pourrait séduire aussi bien les utilisateurs Xbox découvrant la simulation que les pilotes virtuels PC recherchant une solution compacte et transportable.

FAQ : Echo Aviation Controller XPC

Quelle est la date de sortie de l’Echo Aviation Controller XPC ?

Honeycomb prévoit une commercialisation à partir de l’automne 2026.

L’Echo Aviation Controller XPC est-il compatible PC ?

Oui. Le contrôleur fonctionne aussi bien sur Xbox que sur PC.

Quels types de commandes sont intégrés ?

Le périphérique regroupe le tangage, le roulis, le lacet, les gaz, le trim, le train d’atterrissage, les volets ainsi que le frein de parking.

Utilise-t-il des capteurs Hall Effect ?

Oui. Les commandes de direction utilisent des capteurs Hall Effect tandis que le joystick principal repose sur des capteurs TMR.

Le prix est-il connu ?

Honeycomb n’a pas encore annoncé le prix officiel du contrôleur.

Récapitulatif technique

Produit : Echo Aviation Controller XPC

Echo Aviation Controller XPC Fabricant : Honeycomb Aeronautical

Honeycomb Aeronautical Compatibilité : Xbox et PC

Xbox et PC Commandes : Pitch, Roll, Yaw, Throttle, Trim

Pitch, Roll, Yaw, Throttle, Trim Leviers de puissance : 4 configurables

4 configurables Capteurs : TMR et Hall Effect

TMR et Hall Effect Train d’atterrissage : Oui

Oui Volets : Oui

Oui Frein de parking : Oui

Oui Sortie : Automne 2026

Automne 2026 Prix : Non communiqué

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