Snapdragon 8cx Gen 3, Qualcomm s’attaque au marché de l’informatique.

Avec cette nouvelle plateforme Snapdragon 8cx Gen 3 fraichement annoncée, Qualcomm redéfini ses cartes et affirme sa volonté de s’intéresser au marché des PC et au segment du gaming.

Qualcomm est devenu un acteur incontournable dans le monde des puces pour smartphone et notamment en matière de technologie sans fil et télécom. Toutefois, malgré son statut de leader dans le secteur du smartphone, le constructeur semble vouloir s’intéresser au marché du PC et aussi celui du gaming.

Snapdragon 8cx Gen 3, le nouveau processeur premium de Qualcomm pour ordinateurs portables.

La marque serait-elle occupée à lorgner sur le territoire d’Intel, maitre tout puissant dans le segment de l’informatique avec ses processeurs ? En tout cas, il est clair qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur le sujet suite à l’annonce faite par Miguel Nunes directeur principal de la gestion des produits de Qualcomm Lors de la conférence « Snapdragon Tech Summit 2021 ».

Effectivement, Miguel Nunes a déclaré :

« Le Snapdragon 8cx Gen 3 offre des performances similaires aux processeurs Intel Core i5 tout en fonctionnant à la moitié de la puissance ».

Intel doit-il se méfier ?

Il est en effet peut-être temps chez Intel de surveiller Qualcomm de près. D’autant que le constructeur propose déjà ses solutions 5G pour les smartphones. Mais aussi pour ce qui est du Wi-Fi. Qualcomm pourrait dès lors proposer un pack complet pour les intégrateurs et fabricants de PC et PC portable qui pourrait intégrer à la fois le CPU, mais aussi la plateforme communication en proposant d’équiper les PC portables avec sa solution 5G.

D’autant que la plateforme Snapdragon 8cx Gen 3 est compatible avec les systèmes modem-RF 5G X55, X62 et X65 de Qualcomm. De plus, Qualcomm annonce un gain de performances de 60% sur cette nouvelle plateforme par rapport aux générations précédentes.

Prix et Disponibilité.

Bref faut-il s’attendre à voir d’ici 6 mois, 1 an des ordinateurs portables qui seront propulsés par une solution Qualcomm plutôt qu’un processeur Intel de type Intel Core i5, i7, i9 ? Pour le moment, le constructeur n’a pas annoncé de partenariat ou de date claire et précise.