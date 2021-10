Qualcomm ultraBAW RF filter, une nouvelle technologie pour la 5G et le Wi-Fi ?

Avec sa nouvelle solution Qualcomm ultraBAW RF filter, le fabricant de puces pour smartphone annonce ce qui pourrait bien être une nouvelle solution en matière de filtre RF. Une solution qui serait bénéfique pour la 5G, mais aussi pour les puces Wi-Fi.

Qualcomm est un acteur majeur dans le monde des puces pour les solutions de transmissions de données et des ondes. Le fabricant est d’ailleurs le leader du marché sur le segment des puces 4G, 5G et Wi-Fi pour smartphone.

Toujours en quête de solution et d’évolution, la marque vient d’annoncer l’arrivée de sa nouvelle solution de filtre RF (radio fréquence) ultraBAW.

Cette nouvelle solution de filtre RF que propose Qualcomm serait en mesure de servir toutes puces pour les bandes allant jusqu’à 7 GHz. Une technologie de filtre RF qui pourrait donc être utile à la fois pour les puces 5G, mais aussi pour les puces Wi-Fi et plus particulièrement pour les puces Wi-Fi 6E.

Pour information, les filtres radiofréquence (RF) isolent les signaux radio des différentes bandes spectrales. Des fréquences que les téléphones mobiles utilisent pour recevoir et transmettre des informations.

Ainsi, avec cette nouvelle technologie Qualcomm ultraBAW RF filter (filtre RF en français) cela permettra aux solutions 5G et Wi-Fi d’accéder au spectre jusqu’à 7 GHz.

Par ailleurs, parmi les avantages, Qualcomm souligne la coexistence entre la 5G et le Wi-Fi. Ce qui devrait permettre aux appareils dotés de cette solution de bénéficier de meilleures performances.

Qualcomm affirme :

« En augmentant la prise en charge des fréquences de 2,7 GHz à 7,2 GHz, Qualcomm ultraBAW prend désormais en charge les bandes Wi-Fi critiques, notamment 5 GHz et la bande 6 GHz nouvellement adoptée pour le Wi-Fi 6E et les futures normes Wi-Fi. Les appareils dotés de la technologie Qualcomm ultraBAW pourront profiter de taux de transmission et de services de localisation améliorés, entre autres avantages »