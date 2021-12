Mise à jour logiciel pour le Sony ZV-E10.

Sony annonce une bonne nouvelle pour tous les possesseurs d’un appareil photo numérique hybride ZV-E10. De fait, la marque japonaise annonce une mise à jour qui apporte son lot de nouveauté en matière de photographie.

Sony est un acteur majeur dans le monde du smartphone, mais encore plus dans celui de la photo et de la vidéo. Un secteur dans lequel la marque ne cesse d’innover et de proposer des appareils photo variés selon les usages.

Ainsi, le ZV-E10 est un appareil conçu pour les vlogueurs créatifs en quête d’une touche artistique. Un appareil doté d’un capteur d’image CMOS Exmor™ 24,2 mégapixels de type APS-C et des fonctions telles que présentation de produits, bouton Bokeh, bouton Still/Movie/S&Q (Photo/Vidéo/S&Q). Un appareil photo numérique hybride équipé de Bluetooth pour le Transfert des photos vers un smartphone.

Mise à jour et nouvelles fonctionnalités.

Avec cette mise à jour, Sony apporte au ZV-E10 son lot de nouveautés. Parmi ces nouvelles fonctionnalités, Sony propose la mise au point Eye AF en temps réel pour les animaux en mode photo et vidéo.

De la sorte désormais sur toutes vos photos ou vidéo avec votre animal domestique, celui-ci ne ressemblera plus à un loup en pleine nuit avec des yeux rouges. La nouvelle fonctionnalité aura pour effet de corriger ce détail automatiquement sans que vous n’ayez à faire quoi que ce soit systématiquement.

Parmi les autres points liés à la mise à jour, Sony nous annonce une amélioration de la stabilité opérationnelle de l’appareil photo ainsi qu’une amélioration du fonctionnement du déclenchement par la fonction tactile.

ZV-E10, un appareil photo numérique hybride.

Pour rappel, ce modèle est équipé d’un écran tactile amovible qui permettra de prendre des photos ou de filmer soit derrière l’appareil, soit devant l’appareil grâce à cet écran amovible qui peut pivoter sur lui-même.

L’appareil est équipé d’un connecteur qui permet de changer l’objectif selon ses besoins.

Prix et Disponibilité.

La mise à jour logiciel est bien évidemment gratuite et accessible depuis le site de Sony.