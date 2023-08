Test : ASUS Zenbook S13.

Dans ce test, nous allons vous présenter l’ASUS Zenbook S13. Il s’agit d’un ordinateur portable ultra compact au rapport dimensions / performances impressionnant, du moins sur papier. L’ASUS Zenbook S13 vient compléter une gamme déjà bien fournie des Laptop à usage personnel d’ASUS.

Préambule.

ASUS propose des produits de plus en plus innovants et comme peuvent le faire Lenovo ou Apple, sans nécessairement les copier, ASUS propose des Laptops qui se démarquent. Le Zenbook S13 qu’on vous présente dans le cadre de ce test, attire déjà l’attention par son look, différent, ses dimensions et son poids ! Nous allons voir cela en plus détail dans ce test.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur pour le modèle testé (UX5304VA):

Windows 11 Pro

Châssis Aluminium & Plasma céramique

Epaisseur : 1cm

Poids: 1Kg

Taille de l’écran : 13.3″ 2.8K OLED

Processeur i7 13eme génération 1.7GHz

RAM : 16Go (extensible à 32Go)

Carte Graphique: IRIS XR Graphics

Disque dur SSD 1 Go

Connectique: 1x USB 3.0 2x USB-C Prise Jack 3.5 Port HDMI 2.1

Batterie 63WH

Haut parleurs : Harman / Kadron Dolby Atmos

Camera 720p

Clavier : Rétroéclairé

Connectivité sans fil : Wifi, Bleutooth

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Laptop Zenbook S13

Chargeur USB-C