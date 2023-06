1,5 milliard d’abonnements 5G d’ici fin 2023 dans le monde, c’est ce qui ressort d’une étude faite par Ericsson et qui a pour nom « Ericsson Mobility Report » et qui montre que la croissance de la 5G se poursuit dans le monde.

Alors oui, ça fait un moment qu’on nous parle de 5G, du déploiement des antennes. Les offres opérateurs commencent elles aussi à être de plus en plus présentes. Les téléphones même les milieux de gamme sont désormais eux aussi compatible 5G. Malgré tout, pour l’utilisateur lambda, avoir une connexion 5G ou 4G ne change pas vraiment son quotidien. En effet, les usages que nous avons de la téléphonie mobile actuelle ne nécessitent pas vraiment des débits énormes comme le propose la 5G et la 4G suffit largement à faire le travail.

L’Inde pousse le développement de la 5G.

Ericsson dresse un nouveau bilan sur la 5G dans le monde au travers de son « Ericsson Mobility Report », un bilan plutôt positif pour la dernière technologie sans fil mobile à savoir la 5G. Effectivement, le géant de l’industrie confirme que :

« En dépit des défis géopolitiques et du ralentissement macroéconomique rencontrés sur certains marchés, les fournisseurs de services de communication continuent d’investir dans la 5G. »

Un marché qui suit son évolution notamment avec des pays en plein développement comme l’Inde. Il est vrai que dans le pays, les acteurs ne cessent de se développer. Des acteurs comme Airtel dont on vous parlait la semaine dernière.