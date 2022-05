Future Workplace A3 MFP Series, la nouvelle gamme de photocopieurs connectés de Sharp.

Avec le lancement d’une nouvelle gamme baptisée Future Workplace A3 MFP Series, Sharp étoffe son écosystème d’outils professionnels intelligents. Une solution de nouvelle génération alliant connectivité, flexibilité, sécurité renforcée.

Le monde de l’entreprise est en perpétuel changement. Et le Covid-19 a accéléré ce que certaines entreprises appellent le travail hybride. Un travail qui permet aux employés de travailler chez eux certains jours et d’être présents au bureau d’autres. Du coup, les entreprises revoient elles aussi leur bureau et sont à même de réduire leur superficie. Du coup, l’impression devient elle aussi « décentralisée ».

Future Workplace A3 MFP Series, l’impression partout sans fil.

Sharp propose avec cette nouvelle gamme de de photocopieurs professionnels, une nouvelle solution d’impression qui offre une connectivité d’une flexibilité sans précédent, et répond ainsi parfaitement aux besoins de l’environnement professionnel d’aujourd’hui et de demain.

Ainsi, premier pas vers le travail hybride, ces nouveaux modèles intègrent pour la toute première fois au monde un connecteur Microsoft Teams natif. De la sorte, il sera possible de lancer une impression ou de scanner des documents depuis ou vers leurs canaux et dossiers sur Teams. Mais Sharp va encore plus loin en intégrant son application mobile Synappx Go.

« L’application mobile Synappx Go prend en charge l’impression sans contact et à distance depuis des smartphones et autres appareils mobiles. Et pour encore plus de flexibilité, les utilisateurs peuvent profiter de l’impression sans fil depuis n’importe quel ordinateur portable, tablette ou smartphone doté d’une connectivité Wi-Fi, sans avoir à configurer un LAN sans fil. »

Nous confie la marque.

Notons au passage que si tout peut se faire depuis l’ordinateur, le smartphone ou la tablette, les Future Workplace A3 MFP Series LCD sont dotés d’un écran inclinable de 10,1 pouces. Les nouveaux photocopieurs se présentent sous la forme d’une grosse colonne qui pourra en outre accueillir plusieurs rames de feuille grâce à ses différents tiroirs. En outre, comme leur nom l’indique, cette nouvelle gamme de photocopieurs sera à même d’accueillir des feuilles et des impressions au format A3.