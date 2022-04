Lift, la nouvelle souris verticale et sans fil de Logitech.

Avec Lift, la marque, grand spécialiste dans l’univers de la souris et du clavier pour ordinateur renoue avec la tradition des souris verticales. En prime, elle est également sans fil.

Dans le monde de l’informatique s’il y a bien un périphérique indispensable c’est bien la souris. En effet, on peut difficilement imaginer utiliser un PC de bureau, un ordinateur portable voire même une tablette sans souris.

Et dans le monde de la souris, il y a plusieurs grandes familles. Alors, il y a bien sûr les souris filaires et sans fil. Ensuite il y aussi les souris spéciales gamers. Moins connue du grand public, il y a aussi la souris verticale.

Signature M650, la nouvelle souris sans fil de Logitech. Avec cette nouvelle souris sans fil baptisée Signature M650, le constructeur suisse Logitech propose une nouvelle souris qui se veut toujours plus conviviale, et qui intègre notamment la technologie SmartWheel.

Lift, ergonomie, confort de travail.

Cette nouvelle venue se veut être une souris ergonomique et sans fil conçue pour un confort tout au long de la journée au bureau. Elle fait partie notamment de la gamme « Ergo Series » de Logitech. Une gamme dans laquelle on retrouve notamment la souris Logitech MX verticale.

Logitech nous définit sa souris comme :

« Une souris unique offre une multitude d’avantages et de fonctions de productivité de pointe dans un design compact pour un confort exceptionnel au bureau ».

Concrètement, cette souris est équipée d’une poignée en caoutchouc souple et le repose-pouce. Elle propose une position verticale à 57 degrés qui permettra de reposer votre main au cours des heures d’utilisation.

Logitech souligne également qu’elle rend une position naturelle à votre main et votre poignet. Elle est également dotée d’une molette magnétique SmartWheel reprenant ainsi la spécificité de roue libre proposée depuis des années maintenant sur le haut de gamme des souris de Logitech.

Cette nouvelle souris ergonomique Lift se connecte aux systèmes d’exploitation Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, iPadOS et Android via Bluetooth® Low Energy.

À noter pour ceux qui le désirent qu’elle propose aussi un récepteur USB Logi Bolt sécurisé. Enfin, détail important et non des moindres, la souris peut être connectée et interagir avec 3 appareils multi-OS.

Prix et Disponibilité.

La souris verticale ergonomique Lift sera disponible à partir du 19 avril 2022. Le prix public indicatif pour la souris verticale ergonomique Lift est de 79,99 €.