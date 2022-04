Sweeva 3000M et Sweeva 3500M, les nouveaux aspirateurs robots de TCL.

La marque TCL vient de renouveler ses produits et lance les Sweeva 3000M et Sweeva 3500M. Des aspirateurs robots grand public destinés à aspirer et nettoyer votre maison pendant que vous êtes au travail.

Le marché de l’aspirateur robot a su en seulement quelques années séduire le grand public. Et si au départ iRobot et Neato étaient les précurseurs, ils sont désormais nombreux à s’être engouffrés dans ce segment. C’est le cas aussi pour TCL.

Sweeva 3000M et Sweeva 3500M, connectés et avec station « poubelle ».

Les deux aspirateurs robots proposés par TCL sont tous deux équipés d’une brosse latérale qui va amener la poussière au centre de l’aspirateur robot, ainsi que d’une brosse roulante centrale haut de gamme.

TCL souligne que les deux modèles sont équipés de la fonction Auto Carpet Boost est également activée automatiquement lorsque l’aspirateur passe d’un sol dur à un tapis pour optimiser les performances de nettoyage.

Deebot X1 Turbo, le nouveau robot aspirateur connecté d’Ecovacs. La marque Ecovacs annonce avec son Deebot X1 Turbo, l’arrivée d’une nouvelle gamme complète d’aspirateurs robots connectés. Parmi ceux-ci on trouve ce modèle accompagné d’une station de nettoyage.

Les Sweeva 3000M et Sweeva 3500M sont en mesure de franchir des obstacles (ou plutôt des différences de sol) allant jusqu’à 20mm de hauteur. Bref, vous pourrez laisser vos tapis de sol sur votre carrelage ou votre parquet, le robot aspirateur le franchira pour aspirer dessus.

D’ailleurs, TCL souligne que ses nouveaux robots aspirateurs sont équipés de la fonction Auto Carpet Boost qui est également activée automatiquement lorsque l’aspirateur passe d’un sol dur à un tapis pour optimiser les performances de nettoyage.

À ce sujet, le constructeur annonce 4 niveaux de puissance d’aspiration jusqu’à un maximum de 2 700 pascals.

Un robot aspirateur qui aspire, mais qui lave aussi.

Comme de plus en plus d’aspirateur robot haut de gamme, les Sweeva 3000M et Sweeva 3500M sont muni d’un bac d’eau et sont en mesure de laver votre sol.

« Grâce au nouveau système de balayage humide, l’eau est absorbée par la serpillière à partir du grand réservoir d’eau de 300 ml et répartie de manière homogène dans la serpillière ».

Lorsque les utilisateurs programment le nettoyage, le système de navigation gyroscopique amélioré assure le passage sur l’ensemble de l’espace au sol sans avoir à être dirigé à distance, en détectant les obstacles et les objets.

Il aspire, nettoie et « stérilise » votre sol.

Grâce à la lumière UV-C, les aspirateurs Sweeva ne se contentent pas de nettoyer, mais ils stérilisent le sol pour le protéger des bactéries nocives. La sortie d’air située au niveau de la boîte à poussière est également équipée d’un filtre HEPA lavable, qui assure le filtrage des squames d’animaux, des PM2.5, du pollen et des microbes nocifs d’une taille supérieure à 0,3 micron, contribuant ainsi à maintenir un air propre et frais.