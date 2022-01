Signature M650, la nouvelle souris sans fil de Logitech.

Avec cette nouvelle souris sans fil baptisée Signature M650, le constructeur suisse Logitech propose une nouvelle souris qui se veut toujours plus conviviale, et qui intègre notamment la technologie SmartWheel.

Ahhh Logitech, derrière ce nom se résume pratiquement toute l’histoire des périphériques à avoir dans le monde de l’informatique. En effet, la marque a été parmi les premiers à proposer des claviers et souris toujours en quête de performances et d’efficacité.

Cette nouvelle souris que propose Logitech (alias logi) se présente comme une nouvelle souris de bureau d’une taille de 107mm x 61.80mm pour une épaisseur de 37.8mm et un poids de 101 grammes.

Cette Signature M650 a droit à un capteur 400 ppp avec un maximum de 2000 ppp et intègre la technologie de suivi optique avancée de Logitech. Elle est dotée de cinq boutons ; clic droit/gauche, Suivant/Précédent placé sur le côté, roulette de défilement avec clic central.

Logitech offre aussi la possibilité de personnaliser les boutons latéraux pour les raccourcis préférés avec Logitech Options+. Signature M650. L’alimentation se fait via 1 pile AA.

Logitech souligne :

Qu’il s’agisse de travailler sur un document ou de naviguer sur un site web, la technologie SmartWheel scrolling de Signature M650 offre un cocktail combinant précision en cas de besoin et vitesse instantanée. Signature M650 et Signature M650 L de plus grande taille sont également dotés de l’innovation SilentTouch, qui réduit le bruit de clic de 90 % par rapport à la souris Logitech M185, idéale lorsque l’on clique pendant un appel vidéo. On peut également profiter d’une connexion sans fil puissante et d’une batterie qui dure jusqu’à deux ans, offrant ainsi une tranquillité d’esprit totale.