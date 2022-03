HUAWEI MateBook X Pro, le nouveau venu 2022 débarque.

Avec son tout nouveau HUAWEI MateBook X Pro, le constructeur chinois montre une fois de plus qu’il se diversifie et propose autre chose que des smartphones. Cette fois, il remet au gout du jour son ordinateur portable.

Il y a déjà un moment maintenant nous avions eu l’occasion de tester le Huawei MateBook 14. Un ordinateur portable qui nous avait agréablement surpris d’autant qu’on connaissait davantage Huawei pour ses smartphones que ses ordinateurs portables. Cette fois la marque revient avec son modèle le plus haut de gamme. Un modèle qui dit à demi-mot a pour vocation de faire de l’ombre au MacBook Pro d’Apple.

HUAWEI MateBook X Pro 2022, A quoi avons-nous à faire ?

Le HUAWEI MateBook X Pro 2022 est le dernier ordinateur portable phare de la société. Il embarque donc en toute logique les dernières innovations technologiques comme le système « Super Device » de Huawei qui permet de connecter d’autres appareils à l’ordinateur portable comme un second écran par exemple.

Pour ce qui est de l’écran, Huawei souligne l’intégration de son écran « Real Colour FullView » de 14,2 pouces. Un écran qui offre une résolution de 3,1 K et un rapport-écran/corps ultra-élevé de 92,5 %.

Un écran insérer dans un châssis combiné à l’électronique qui en fait un ordinateur portable d’un poids de 1.38 Kg. Le HUAWEI MateBook X Pro 2022 est en outre doté de pas moins de six haut-parleurs HUAWEI SOUND et de la fonction « Free Touch Gesture » qui permet aux utilisateurs de réaliser des captures d’écran, de lancer un enregistrement d’écran et de régler la luminosité de l’écran et le volume de lecture par de simples gestes.

Processeur i7 dernière génération pour plus d’efficacité.

Pour ce qui est de rendre l’utilisation du HUAWEI MateBook X Pro 2022 la plus fluide possible, Huawei a opté pour un partenariat avec Intel et l’intégration d’un processeur Intel i7 de dernière génération. Ajoutez à cela pas moins de 16Go de mémoire dernier cri et une capacité de stockage SSD jusqu’à 1 To et vous avez de quoi tenir la route.

Huawei a également muni son ordinateur portable de sa solution Shark Fin Fan Cooling System pour offrir un refroidissement au top. Avec un système de triple prise d’air et des ventilateurs qui expulsent l’air chaud. Le tout contrôlé via son système « Smart Temperature control ».

Connectivité au maximum.

Enfin, pour satisfaire les plus connectés et nomades de ses clients, Huawei a équipé son ordinateur portable des dernières normes en matière de sans fil. Ainsi, on trouve du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6 pour offrir une connexion des plus rapides.

Prix et Disponibilité.

Le HUAWEI MateBook X Pro 2022 est proposé au prix de 1899€.