Chargeur de voyage 3-en-1 avec Mophie.

Mophie annonce la sortie de son tout nouveau Chargeur de voyage 3-en-1. Un chargeur avec un look et un design sympa qui proposent de la charge par induction en toute simplicité et qui prend très peu de place.

Pas toujours évident quand on est en voyage d’embarquer avec soi les différents chargeurs et adaptateurs nécessaires pour ne pas que votre smartphone, montre connectée ou autres écouteur soient sans batterie.

Mophie qui propose depuis quelques temps des accessoires pour smartphones et objets connectés avec une pointe de design et de mode propose cette fois une solution 3-en-1 pour les utilisateurs les plus nomades.

Chargeur de voyage 3-en-1, le Qi en toute simplicité.

Alors, pour le coup, la marque propose une solution compacte et qui pourra se glisser facilement dans votre sac à dos ou votre valise. Charlie Quong, vice president of product development chez ZAGG nous en dit plus sur cet objet.

« Le chargeur de voyage 3-en-1 MagSafe de Mophie charge votre iPhone, votre Apple Watch et vos AirPods de manière simple et pratique, sans câbles, ni adaptateurs supplémentaires. Et le support magnétique portable facilite un usage professionnel et maintient votre iPhone stable pour des activités comme des visioconférences ».

Concrètement ce chargeur est composé de trois zones de chargement sans fil Qi. Des zones de chargements Qi qui proposent une charge rapide sans fil de 15W. En outre, Mophie annonce que son Chargeur de voyage 3-en-1 est doté de la technologie MagSafe qui rend compatible le chargeur avec les modèles iPhone 12 et iPhone 13. Il garantit que la charge passe à travers les étuis jusqu’à 3 mm.

Par ailleurs, il sera possible de charger simultanément trois appareils en même temps.

Un peu d’infos techniques.

Alors, sachez que ce Chargeur de voyage 3-en-1 s’ouvre et se ferme tel un portefeuille de manière à ce que lorsqu’il est replié il prenne le moins de place possible. Ainsi, plié il ne mesure que 89.0 x 80.0 x 26.6 mm. Une fois déplié et mis à plat, il mesure 313.0 x 80.0 x 9.7 mm. Pour ce qui est de son poids, Mophie annonce un poids de 284 grammes pour son Chargeur de voyage 3-en-1.

Il est compatible avec iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, AirPods Pro, AirPods avec boîtier de recharge sans fil, AirPods 3 e génération, tous les modèles d’Apple Watch, ou autres appareils compatibles Qi.

Un connecteur USB-C permettra de venir connecter le chargeur sur une prise secteur et aussi y connecter un appareil dépourvu de Qi via le port USB-C de 30 Watts.

Prix et Disponibilité.

Le chargeur sans fil 3-en-1 MagSafe de Mophie est proposé au prix de 159,95 €.