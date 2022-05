GAM-120-W, la nouvelle souris sans fil de Deltaco Gaming.

Avec la GAM-120-W ou « Wireless lightweight gaming mouse », la société Deltaco Gaming ajoute un nouveau périphérique pour tous les gamers qui jouent sur ordinateur avec cette souris sans fil.

Le monde du gaming sur PC est un univers qui a ses propres codes et ses propres spécificités. Alors, pour ceux qui ne sont pas très gamer, il faut savoir que ce qui prime c’est avant tout une bonne connexion et un ordinateur « qui tue sa race ». Mais au-delà de cela, il faut aussi des périphériques qui tiennent la route et qui ont un style.

Pour le coup, la société Deltaco Gaming propose une nouvelle souris qui pourrait bien en séduire plus d’un.

GAM-120-W, une souris sans fil qui se fait remarquer !

Cette souris proposée par Deltaco Gaming frappe par sa couleur. Du blanc de partout, que ce soit le corps de la souris aux boutons ou encore la molette. Sans parler de l’intégration de son rétroéclairage. En effet, comme pour les claviers, cette souris reçoit un système de rétroéclairage qui lui donnera un effet quand vous jouez.

Pour ce qui est des technologies embarquées et de ses performances, on retrouve un capteur allant jusqu’à 4800 DPI pour une précision au top lors des mouvements. La souris est en outre équipée d’un total de 7 boutons avec la molette de défilement. Elle est dotée d’une batterie de 600mAh rechargeable depuis un port USB.

La connexion entre la souris et l’ordinateur se fait au travers d’un nano récepteur USB via RF 2.4GHz. La portée est d’environ 10 mètres. A Noter que si le câble sert pour recharger la souris via un port USB-A, il permettra aussi d’utiliser la souris en mode filaire.

Enfin, détail toujours important, la taille et le poids de cette souris est de 111x57x186mm pour un poids de 90 grammes.

Cette souris vient ainsi gonfler encore un peu plus la gamme du constructeur qui possède à son actif déjà une bonne dizaine de souris.

Prix et Disponibilité.

La souris sans fil GAM-120-W de Deltaco Gaming est proposée au prix de 99€.