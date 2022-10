Cooling, le propriétaire de SPC Gear et SilentiumPC, présente aujourd’hui sa nouvelle marque : ENDORFY. Dans la foulée, la marque propose un clavier sans fil compact qui a pour nom ; ENDORFY Wireless Thock Compact Keyboard.

Cooling, le propriétaire de SPC Gear et SilentiumPC vient de démarrer sa nouvelle stratégie qui fait suite à l’expansion et à l’élargissement international de son marché. Et pour pouvoir séduire le plus possible, l’entreprise lance une nouvelle marque qui devrait passer auprès des différents marchés que l’entreprise vise. L’occasion au passage de nous présenter certains produits dont l’un d’entre eux nous a interpellés.

ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe, le clavier de gamer par excellence ? Avec son tout nouveau ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe, Asus propose une nouvelle arme de jeu pour tous les gamers dans sa gamme ASUS Republic of Gamers. Un clavier sans fil…

ENDORFY Wireless Thock Compact Keyboard, un drôle de clavier.

Issue du monde du gaming, la marque a forcément dans son ADN certains codes graphiques et autres propres à cet univers spécifique qu’est- celui du gaming ou si vous préférez en bon français du « jeu vidéo ».

L’ ENDORFY Wireless Thock Compact Keyboard est un clavier compact, plus petit qu’un clavier classique. La marque annonce par ailleurs une réduction de taille de 40% par rapport à un clavier standard.

Le clavier est composé de touche mécanique, une fonction qui pour certains offre le meilleur temps de latence de frappe. Ce type de clavier mécanique est d’ailleurs très plébiscité par les gamers. Les interrupteurs sont des interrupteurs « Kailh Box Rouge ». Les touches sont en outre rétroéclairées et il sera possible comme le souligne la marque de remplacer les touches « à chaud » si besoin.

Connectivité totale pour ce clavier.

Chose étonnante, le clavier propose différentes possibilités en matière de « connexion ». Ainsi, il pourra venir se brancher via un port USB classique pour devenir un clavier filaire grâce à un port USB plaqué or et un câble fourni par la marque de 1.8 mètre. Pour ceux qui n’aiment pas les fils, ce clavier est équipé d’une puce Bluetooth ainsi que chose étonnante de Wi-Fi 2.4GHz.

Prix et Disponibilité.

Ce claiver qui sera commercialisé partout en Europe est proposé par la marque aux alentours des 70€.