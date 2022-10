KEF Mu7, le dernier casque sans fil de la marque arrive.

Avec son tout nouveau casque KEF Mu7, la marque KEF étoffe sa gamme en matière de casque audio de type supra aural avec un casque sans fil qui intègre une solution antibruit (ANC) et un design créé par le designer visionnaire Ross Lovegrove.

KEF fait partie des marques de renom dans le domaine de l’audio, une marque qui propose du matériel de qualité et avec en rendu sonore qui plait aux mélomanes. La marque est connue dans le monde de l’audio avant tout pour ses enceintes audio de salon. Mais la marque possède aussi une gamme de casques audio.

Nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion de tester le modèle Space One il y a un peu plus de deux ans. Un casque qui avait été conçu en étroite collaboration avec Porsche Design.

Test : Casque KEF Space One. KEF propose le Space One, un casque à réduction active de bruit. La réduction de bruit est une technologie bien prisée par les différents constructeurs. Et tous, n’arrivent pas à proposer quelque…

KEF Mu7, du lourd en terme d’audio.

Avec son KEF Mu7, la marque revient sur le devant de la scène en proposant un nouveau casque haut de gamme qui viendra rivaliser et tentera de faire de l’ombre à des modèles comme le Sony WH-1000XM5 ou encore le JBL Quantum 350 Wireless.

Un casque qui entre dans la catégorie des casques supra aural équipé de Capsule dynamique pleine gamme de 40 mm, d’un cadre en aluminium de précision et coussinets en mousse à mémoire de forme en similicuir respirant. Pour une plus grande facilité de rangement, KEF a équipé son casque de charnières qui permettent un pliage à plat du casque.

Pour ce qui est des technologies embarquées, on retrouve ici du Bluetooth 5.1 pour une connexion aux appareils iOS et Android qui propose une interconnexion et un transfert du son sans latence. On notera également le support de l’aptX™ HD offrant un son de qualité CD jusqu’à 24 bits/48 kHz. Le casque propose également une fonction Smart Active Noise Cancellation qui permettra d’isoler les bruits extérieurs. Il est également doté de micro et de la technologie cVc (Capture de la voix claire) pour permettre une meilleure audition pour l’interlocuteur lors de vos prises d’appel. À noter au passage que KEF a équipé son casque d’un port jack 3.5mm pour ceux qui préfèrent mettre un câble.

Le casque est également doté d’une zone tactile sur les coques des haut-parleurs qui permettent l’utilisation de fonctions telles que Play/Pause, réglage du volume… Et ce par de simples glissements et tapotements. Le casque KEF Mu7 offre selon la marque jusqu’à 40 heures d’utilisation complète avec une seule charge, 8 heures d’utilisation avec une charge rapide de 15 minutes.

Prix et Disponibilité.

Le casque KEF Mu7 sera disponible fin novembre en deux coloris Gris argenté et Gris anthracite. Il est annoncé par la marque au prix de 399€.