Test : Nuki Keypad 2 NFC avec fonctionnalité Tap to Unlock

Dans l’univers des serrures connectées, l’écosystème développé par Nuki Home Solutions s’impose progressivement comme une référence. Après la serrure connectée et différents accessoires destinés à simplifier l’accès au domicile, la marque propose le Nuki Keypad 2 NFC NFC, un clavier extérieur intégrant un lecteur d’empreintes digitales et, plus récemment, la fonctionnalité Tap to Unlock via NFC.

L’idée est simple : multiplier les moyens d’ouvrir sa porte sans clé physique. Code, empreinte digitale, smartphone ou NFC… chacun peut choisir la méthode qui lui convient le mieux. Sur le papier, cela promet un mélange intéressant entre confort d’utilisation et sécurité élevée. Voyons ce qu’il en est réellement à l’usage.

Préambule.

Fondée en 2014 en Autriche, Nuki Home Solutions s’est rapidement imposée comme l’un des acteurs majeurs du marché des serrures connectées en Europe. L’entreprise a été créée avec une ambition simple : remplacer la clé traditionnelle par des solutions numériques fiables et faciles à utiliser.

La première Nuki Smart Lock a été lancée en 2016 après une campagne de financement participatif particulièrement réussie. Depuis, la marque a enrichi son catalogue avec de nombreux accessoires destinés à compléter l’écosystème : télécommandes, capteurs de porte, modules de connexion Internet ou encore claviers numériques.

L’approche de Nuki repose sur trois principes fondamentaux : simplicité d’installation, sécurité des communications et compatibilité avec les principaux systèmes domotiques. Les produits communiquent généralement via Bluetooth et utilisent un chiffrement de bout en bout comparable à celui utilisé dans les systèmes bancaires en ligne.

A relire : Test : Serrure Nuki Smart Lock Ultra : une révolution pour la maison connectée ? Ne plus jamais avoir à chercher ses clés, donner un accès temporaire à distance et être sûr que sa porte est bien verrouillée : voilà la promesse du Nuki Smart Lock Ultra….

Aujourd’hui, les solutions Nuki sont compatibles avec plusieurs plateformes domotiques et assistants vocaux, ce qui permet de les intégrer dans un environnement connecté plus large. Cette philosophie modulaire explique pourquoi la marque propose autant d’accessoires : chaque utilisateur peut construire un système adapté à ses habitudes.

Avec le Keypad 2 NFC, Nuki enrichit son offre en ajoutant une dimension biométrique à l’accès au domicile. L’objectif est de proposer un accès rapide, sécurisé et indépendant du smartphone, particulièrement utile pour les familles, les enfants ou encore les locations de courte durée.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Modèle : Nuki Keypad 2 NFC

Type : clavier biométrique pour serrure connectée

Dimensions et conception

Dimensions : 118 × 29 × 21 mm

Poids : 90 g

Couleur : noir

Installation extérieure possible

Indice de protection : IP54 (résistant à la poussière et aux projections d’eau)

Fonctionnalités d’accès

Ouverture par empreinte digitale

Ouverture par code à 6 chiffres

Jusqu’à 20 empreintes enregistrables

Jusqu’à 200 codes d’accès personnalisés

Communication

Bluetooth 5.0

Portée : environ 5 à 10 mètres selon l’environnement

Alimentation

4 piles AAA (incluses)

Autonomie annoncée : environ 12 mois

Température de fonctionnement

–20 °C à +70 °C

Sécurité

Chiffrement de bout en bout

Vérification sécurisée des communications entre le clavier et la serrure

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 × Nuki Keypad 2 NFC

4 × piles AAA

1 × kit de fixation / adhésif de montage

1 × notice d’installation rapide

1 Door Sensor

Installation / Configuration.

L’installation ne nécessite aucun câblage et aucun outil spécifique, ce qui rend le produit accessible même aux utilisateurs peu familiers avec les installations domotiques.

Dans mon cas, l’environnement était déjà équipé d’une Nuki Smart Lock Ultra ainsi que du Nuki Door Sensor, ce qui simplifie grandement l’intégration.

Après avoir installé les piles dans le Keypad, il suffit de se rendre dans l’application mobile Nuki et de sélectionner l’ajout d’un nouvel accessoire. L’interface propose directement la catégorie « Keypad ». À partir de ce moment, un assistant de configuration particulièrement bien conçu guide l’utilisateur étape par étape.

La procédure se déroule de manière très fluide. L’application détecte le clavier via Bluetooth et l’associe à la serrure existante.

Il suffit d’appuyer 5 secondes sur la flèche vers la gauche et en quelques minutes seulement, le Keypad est opérationnel.

L’enregistrement d’une empreinte digitale fonctionne un peu comme sur un smartphone. Il suffit de poser plusieurs fois son doigt sur le capteur afin que le système analyse différentes zones de l’empreinte. L’opération prend moins d’une minute.

Dans la logique d’un système de contrôle d’accès intelligent, l’interface permet ensuite de configurer précisément la gestion des utilisateurs. Depuis l’application associée à la serrure connectée, l’administrateur peut ainsi créer différents profils d’accès et personnaliser leur utilisation selon les besoins.

Concrètement, il est possible de :

nommer chaque utilisateur afin d’identifier clairement la personne associée à un accès

attribuer un code spécifique et unique à chaque utilisateur pour sécuriser l’ouverture de la porte

définir les autorisations d’accès, par exemple en limitant l’accès à certaines plages horaires ou à certaines périodes

Cette gestion fine des accès constitue un avantage notable pour les foyers équipés d’une serrure connectée avec clavier. Chaque membre de la famille peut disposer de son propre code, évitant ainsi le partage d’une clé physique ou d’un mot de passe unique. Les parents peuvent par exemple attribuer un code différent aux enfants, ce qui permet de savoir précisément qui a utilisé le clavier connecté et à quel moment.

La gestion multi-utilisateurs se révèle également particulièrement pertinente dans le cadre d’une location saisonnière, d’un Airbnb ou encore d’un logement mis à disposition de visiteurs. Le propriétaire peut générer des codes temporaires pour les locataires, limités à la durée exacte du séjour. Une fois la période écoulée, le code devient automatiquement inactif, ce qui renforce la sécurité du logement sans nécessiter d’intervention physique.

Au-delà de la configuration logicielle, l’installation physique du clavier numérique pour serrure connectée a été pensée pour rester accessible à tous. Le boîtier intègre à l’arrière un adhésif industriel 3M, reconnu pour sa résistance et sa capacité à assurer une fixation durable. L’utilisateur doit simplement nettoyer la surface destinée à accueillir le dispositif afin d’éliminer toute trace de poussière ou de graisse.

Une fois la surface préparée, il suffit de retirer le film protecteur et d’apposer le Keypad sur le mur, le cadre de la porte ou toute autre surface plane située à proximité de la porte d’entrée. Cette méthode d’installation présente l’avantage de ne nécessiter ni perçage ni outils spécifiques, ce qui simplifie la mise en place tout en évitant d’endommager le support.

Test / Utilisation.

Mesures.

Le lecteur biométrique intégré au Keypad 2 NFC constitue l’un des éléments centraux du dispositif. Conçu pour offrir une ouverture rapide et sécurisée, il est capable d’identifier une empreinte digitale en environ une seconde seulement. Une fois l’empreinte validée, la commande d’ouverture est immédiatement transmise à la serrure connectée, qui déclenche alors le déverrouillage de la porte quelques instants plus tard, en fonction de la configuration définie dans l’application.

Lors de mes tests, la reconnaissance biométrique s’est révélée particulièrement efficace. La détection de l’empreinte est quasi instantanée et l’ouverture suit immédiatement après validation. Dans la pratique, l’ensemble du processus – pose du doigt, identification et ouverture – ne prend que quelques secondes, ce qui rend l’utilisation très fluide au quotidien. Cette rapidité contribue à améliorer l’expérience utilisateur, notamment lorsqu’on souhaite entrer rapidement dans son logement sans sortir son smartphone ni manipuler une clé traditionnelle.

Le capteur d’empreinte digitale utilisé par le Keypad 2 NFC repose sur une technologie biométrique capacitive, comparable à celle que l’on retrouve aujourd’hui sur de nombreux smartphones modernes. Contrairement aux capteurs optiques, qui se contentent de capturer une image de l’empreinte, le capteur capacitif analyse les variations microscopiques du relief de la peau. Il mesure les différences électriques entre les crêtes et les vallées de l’empreinte digitale afin de reconstruire une cartographie précise du doigt posé sur le capteur.

Cette approche présente plusieurs avantages en matière de sécurité biométrique. Les capteurs capacitifs sont généralement plus résistants aux tentatives de fraude, car ils ne se contentent pas d’une simple reproduction visuelle de l’empreinte. Les copies imprimées ou les images numériques sont beaucoup plus difficiles à utiliser pour tromper ce type de capteur, ce qui renforce la sécurité du système d’accès.

Dans un contexte domestique, cette technologie apporte un confort d’utilisation évident. Les utilisateurs peuvent accéder à leur domicile simplement en posant le doigt sur le clavier biométrique, sans avoir à mémoriser un code ou à transporter une clé. Plusieurs empreintes digitales peuvent être enregistrées dans le système afin de permettre à différents membres de la famille d’utiliser la serrure intelligente.

La communication entre le Keypad 2 NFC et la serrure connectée repose quant à elle sur la norme Bluetooth 5.0. Cette technologie sans fil assure un échange rapide et sécurisé des informations entre les deux dispositifs. Lorsqu’une empreinte est reconnue ou qu’un code est saisi, le clavier transmet instantanément la commande à la serrure via cette connexion.

Le Bluetooth 5.0 offre également une portée améliorée par rapport aux générations précédentes. Dans la plupart des configurations domestiques, la distance de communication se situe généralement entre 5 et 10 mètres, bien que cette portée puisse varier en fonction de l’environnement. Les murs épais, les structures métalliques ou certaines interférences radio peuvent en effet réduire légèrement la distance effective.

Dans la pratique, cette portée reste largement suffisante pour une installation classique. Le clavier connecté étant généralement placé à proximité immédiate de la porte d’entrée, la communication avec la serrure intelligente s’effectue de manière stable et fiable. Cette architecture permet de conserver un fonctionnement local, rapide et indépendant d’une connexion Internet permanente, tout en garantissant une gestion sécurisée de l’accès au domicile.

Prise en main.

Au quotidien, l’utilisation du Keypad 2 NFC devient rapidement très naturelle.

Dans mon installation, la serrure est configurée avec la fonctionnalité Auto Unlock, associée au Door Sensor et à la géolocalisation du smartphone. Concrètement, la porte se déverrouille automatiquement lorsque j’arrive à proximité de la maison.

Dans ce contexte précis, le Keypad devient presque un système de secours confortable, plutôt qu’un moyen d’accès principal.

Cependant, sa présence reste rassurante. Avec deux bébés à la maison, il est toujours possible d’imaginer une situation où le smartphone n’est pas accessible ou où la batterie est vide. Dans ce cas, l’empreinte digitale permet d’ouvrir la porte en une fraction de seconde.

D’un point de vue esthétique, le Keypad est particulièrement réussi. Son design noir mat s’intègre facilement dans un environnement moderne et reflète un niveau de finition très correct.

Le pavé numérique est discret mais bien lisible grâce à un système de LED blanches qui s’allument lors de la saisie du code. Le lecteur d’empreinte est situé sous le clavier, entouré d’un anneau métallique qui sert de repère tactile.

La détection biométrique s’est révélée très fiable lors de mes essais. Les empreintes sont reconnues quasi instantanément. La question qui se pose naturellement concerne la durabilité dans le temps, notamment face à la pluie ou avec un doigt humide. Dans ce cas, il reste toujours possible d’utiliser le code numérique, ce qui garantit qu’aucune situation ne bloque réellement l’accès.

La fonctionnalité Tap to Unlock, qui permet de déverrouiller la porte via NFC en approchant son smartphone du clavier, est également intéressante. Dans mes tests, j’ai toutefois observé une légère latence d’environ une à deux secondes avant l’ouverture de la serrure.

Ce délai reste raisonnable mais se remarque davantage lorsque l’on est habitué à la rapidité de l’empreinte digitale.

Il faut également noter qu’un firmware est actuellement en cours de déploiement permettant de déverrouiller la porte via NFC sans avoir à déverrouiller son smartphone au préalable. La fonction apparaît déjà dans l’application mais n’est pas encore activable pour le moment.

Utilisation.

Avec le temps, le Keypad devient un élément très pratique du système d’accès.

Son intérêt dépend beaucoup du profil d’utilisateur.

Dans un foyer équipé de smartphones et utilisant déjà l’ouverture automatique par géolocalisation, le Keypad n’est pas indispensable. En revanche, il prend tout son sens dans plusieurs situations :

enfants qui n’ont pas de smartphone

personnes âgées

invités

personnel de ménage

locations Airbnb

Le fait de pouvoir générer jusqu’à 200 codes différents permet de gérer très finement les accès. Chaque code peut être attribué à une personne spécifique et révoqué à tout moment.

C’est d’ailleurs l’un des grands avantages de ce type de système : en cas de perte de code, il suffit de le supprimer dans l’application. Aucun besoin de changer de serrure.

Au quotidien, l’empreinte digitale reste le mode d’accès le plus agréable. Le geste devient presque instinctif : poser le doigt, entendre la serrure tourner et entrer.

C’est simple, rapide… et étrangement satisfaisant.

On notera également au passage l’utilisation simultanée d’Apple Home Keys et de Samsung Digital Home Keys

Conclusion.

Le Nuki Keypad 2 NFC s’inscrit parfaitement dans la philosophie de l’écosystème Nuki : proposer plusieurs méthodes d’accès afin que chacun puisse choisir celle qui lui convient le mieux.

L’installation est extrêmement simple et ne nécessite aucune compétence technique particulière. L’intégration dans l’application Nuki est fluide et la configuration des utilisateurs est très intuitive.

Le lecteur d’empreintes digitales constitue clairement l’atout principal du produit. Rapide et fiable, il permet un accès instantané à la maison sans smartphone ni clé.

La fonctionnalité Tap to Unlock via NFC apporte une alternative intéressante, même si elle reste légèrement plus lente que la biométrie. L’arrivée prochaine d’un firmware permettant le déverrouillage sans réveiller le smartphone devrait toutefois améliorer l’expérience.

Le Keypad 2 NFC n’est pas indispensable dans tous les scénarios d’usage, notamment pour les utilisateurs qui utilisent déjà la géolocalisation ou l’ouverture automatique. En revanche, il devient presque incontournable dans un environnement familial ou pour la gestion d’accès multiples.

Au final, il s’agit d’un accessoire très bien conçu, qui renforce la flexibilité et la sécurité de l’écosystème Nuki.

Points Positifs Points Négatifs + Installation très simple – Un peu cher (mais de bonne qualité) + Détection empreinte rapide et fiable – Très légère latence en Tap to Unlock + 20 empreintes / 200 codes – Moins utile si géolocalisation activée + Design et IP54

Evaluation.

Configuration : 20/20 Utilisation : 19/20 Fonctions : 17/20 Signal Wifi / Bluetooth : 19/20 Prix : 16/20 Note finale : 18,5/20

Liens d’achat.

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