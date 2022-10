Pixel Watch, Google lance sa première montre connectée.

Après ses Pixel 7 et 7 PRO, le géant de la toile lance Pixel Watch, sa toute première montre connectée. Effectivement, l’entreprise a profité du lancement de son nouveau smartphone haut de gamme pour dévoiler à la grande surprise de tout le monde une montre connectée.

Ça y est, Google vient de lancer sa toute première montre connectée. Il faut dire que ça fait maintenant plus d’un an que le géant de l’internet a racheté la société FitBit (et oui c’était en janvier 2021). Et si certains se demandaient ce que Google allait faire avec ce rachat, et bien voilà, une montre connectée.

Google Nest Wifi Pro, du Wi-Fi 6E pour être plus rapide. Avec son Google Nest Wifi Pro, le géant du Net vient d’annoncer la sortie de son tout nouveau routeur Wi-Fi. Une nouvelle solution qui embarque les trois bandes du Wi-Fi avec l’arrivée…

Pixel Watch, le meilleur des deux entreprises.

En effet, c’est en tout cas ce que l’on pourrait croire. Google avec la Pixel Watch entend proposer un produit qui tentera de venir faire de l’ombre aux acteurs du marché comme la Samsung Galaxy Watch, l’Apple Watch ou encore la Huawei Watch GT3 Pro.

Il faut dire que cette montre a de quoi séduire. Tout d’abord parce qu’elle embarque forcément Wear OS, le système d’exploitation développé par Google pour tous les produits de type « Wearables » alias, montre connectée, bracelet connecté… Ensuite parce que la montre hérite des capteurs développés par Fitbit.

Une montre qui se la joue « montre classique » avec un design plus que léché avec un cadran rond de 41mm qui n’est autre qu’un écran AMOLED. Le tout dans un boitier en acier inoxydable. Le géant de l’internet a même poussé le détail à intégrer un bouton poussoir qui donne accès aux différentes fonctions similaires à un bouton poussoir des vieilles montres à gousset.

Fonctionnalités à la pelle.

Alors bien sûr, la montre reprend des fonctions propres à toutes les montres connectées comme notamment une fonction ECG qui vous permet de suivre votre rythme cardiaque et détecter d’éventuelles fibrillations. On retrouve aussi des capteurs pour le sommeil ou encore pour les activités sportives. Elle propose même un détecteur de chute qui lancera automatiquement une alerte vers les contacts enregistrés.

La montre propose également toutes les possibilités que propose Wear OS. Ainsi, il sera possible de recevoir, d’envoyer des messages, de prendre des appels téléphoniques. Il est aussi possible d’utiliser l’assistant Google pour effectuer des tâches comme par exemple lancer le chauffage de la maison à distance depuis la montre.

Bref, toutes les fonctionnalités que l’on pourrait retrouver sur un bracelet Fitbit par exemple. Seule ombre au tableau, son autonomie. En effet, contrairement à ce que proposent les produits de la marque FitBit, Google annonce pour cette montre connectée une autonomie d’une journée. On aurait aimé un peu plus.

Connectivité bien chargée pour cette nouvelle Google Pixel Watch.

De fait, la marque américaine outre les différents capteurs intègre les technologies sans fil comme le Bluetooth 5.0, mais aussi la 4G/LTE, du Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz et enfin du NFC qui servira notamment pour le paiement sans contact.

Pixel Watch, chacun son style.

Comme signalé plus haut, Google mise également sur le côté design pour sa montre qui ressemble davantage à une vraie montre qu’un objet high-tech. Et pour renforcer cet effet, la marque propose différentes variantes avec un bracelet interchangeable soit en silicone soit maillé en métal.

Prix et Disponibilité.

La Google Pixel Watch est disponible en quatre versions : Matte Black Stainless Steel case / Obsidian Active band, Polished Silver Stainless Steel case / Charcoal Active band, Polished Silver Stainless Steel case / Chalk Active band, Champagne Gold Stainless Steel case / Hazel Active band.

Son prix est de 349.99$ pour la version de base Bluetooth/Wi-Fi. À noter que Google propose même la possibilité de la payer par mois à 29.17$ sur 12 mois sur son site. Pour la version dotée de la 4G, compter 399.99$.