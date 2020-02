« Google Station », le Wi-Fi gratuit de Google s’est fini !

Le géant de l’internet vient d’annoncer qu’il allait mettre fin à son programme « Google Station ». Un programme qui proposait sous forme de Hotspots Wi-Fi de l’internet gratuit dans certains pays.

Il semblerait donc que la baisse des prix des forfaits mobile ait eu raison du projet de Google. Pour rappel, le projet avec été lancé il y a 4 ans dans différents pays d’Amérique du sud. Le projet avait pour objectif d’offrir à un plus grand nombre un accès à internet, et ce gratuitement.

Pour ce faire, Google exploitait un système bien connu, sur lequel avait surfé longuement l’espagnol FON, à savoir les Hotspots Wi-Fi.

Du Wi-Fi gratuit made by Google.

Effectivement, il y a environ 4 ans, Google avait décidé de déployer sa propre solution de hotspots Wi-Fi dans les gares et autres lieux publics de neuf pays : Afrique du Sud, Brésil, Inde, Indonésie, Mexique, Nigeria, Philippines, Thaïlande et Vietnam.

Ces hotspots Wi-Fi proposaient donc aux usagers la possibilité de surfer gratuitement sur internet. Un projet qui en 2019 annonçait un usage par pas moins de 10 millions de personnes dans le monde.

Cependant, pour Caesar Sengupta, vice-président de la division en charge du projet de Google, la pérennité du projet n’est plus possible. Notamment d’une part par rapport au financement du projet et aux revenus qu’il peut générer. Mais aussi à cause « d’exigences techniques et d’infrastructures ».

Autre facteur qui entre en cause, la baisse des prix des abonnements DATA Mobile et les volumes de transferts proposés. Ceux-ci étant de plus en plus attractifs et performants, les utilisateurs préfèrent utiliser leur connexion 4G pour surfer depuis leur smartphone.

Par ailleurs, il est désormais facile pour les utilisateurs de partager la connexion 4G de leur smartphone vers leur PC portable. À ce propos, pour ceux qui ne connaitraient pas encore la technique on vous invite à aller relire notre dossier « Comment activer le partage de connexion Wi-Fi sur son smartphone Android ? ».

Cependant, Google a ouvertement proposé à d’autres acteurs du marché de hotspots Wi-Fi de reprendre le projet et les points d’accès déjà mis en place.