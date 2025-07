Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete : enfin un robot serpillère qui se nettoie tout seul

Nettoyer la maison, c’est déjà pas toujours drôle… alors quand la serpillère du robot devient elle-même crasseuse, ça agace. Dreame semble avoir compris ce souci que beaucoup de foyers rencontrent. Avec son tout nouveau Aqua10 Ultra Roller Complete, la marque propose un robot qui fait le ménage avec une serpillère propre en permanence, et qui s’occupe même de son propre nettoyage. Oui, vraiment.

On connaît déjà Dreame pour ses aspirateurs puissants, mais là, la marque passe un cap. Elle propose un robot qui ne se contente pas d’aspirer ou de passer une lingette humide : il lave vraiment. Et surtout, il évite qu’on doive venir “finir le boulot” après lui.

Un nettoyage toujours avec de l’eau propre

Le gros point fort de ce robot, c’est son système de rouleau qui se rince en temps réel. Imaginez une sorte de mini serpillère enroulée qui tourne tout en se rinçant à l’eau claire. Résultat : pas de traces dégoûtantes ni d’odeurs douteuses. Tout est propre, du début à la fin.

Une serpillère qui ne s’aplatit pas

Le robot est aussi équipé d’un petit module derrière le rouleau principal, qui le fait tourner dans l’autre sens pour “gonfler” les fibres. Ça peut paraître gadget, mais c’est super utile : la serpillère reste douce et efficace, même après plusieurs nettoyages. Elle arrive à passer dans les coins, entre les carreaux… et elle n’étale pas la saleté.

Fini les tapis mouillés

Un autre point super pratique : dès que le robot approche un tapis, il lève une barrière autour du rouleau pour éviter que l’eau ne tombe dessus. Les tapis restent secs, sans auréoles ni mauvaises surprises. Plus besoin de surveiller ou de créer des zones interdites dans l’appli.

Il se lave tout seul, à l’eau chaude

Quand le ménage est terminé, le rouleau est nettoyé à 100°C. Ça veut dire que toutes les saletés, bactéries et mauvaises odeurs sont éliminées. Et vous, vous n’avez rien à faire. Le robot se recharge, se nettoie, et il est prêt pour le prochain passage.

Il passe partout, il évite tout

Le robot voit les objets en 3D (merci l’IA signée NVIDIA) : jouets, câbles, pieds de chaise… Il les évite avec une précision impressionnante. Et quand il faut passer sous un lit ou un meuble bas, son petit radar se range tout seul pour le laisser passer. Il monte même les petits obstacles (jusqu’à 8 cm), donc il se bloque rarement.

Pratique pour les maisons avec animaux

Si vous avez un chien ou un chat, ce robot est fait pour vous. Il repère les gamelles, les litières, les évite ou les nettoie autour. Il sait aussi quand il y a des croquettes ou de la litière renversées, et il adapte l’aspiration. Bonus : vous pouvez même voir ce qu’il filme en direct depuis votre téléphone, et lui parler si besoin.

Facile à connecter à la maison

Il est compatible avec Matter, le nouveau standard domotique. En clair, il se connecte facilement à votre système domotique, sans prise de tête.

Récapitulatif technique

Rouleau nettoyé en continu pendant le lavage

Fibres adoucies et aérées pour une meilleure efficacité

Barrière anti-goutte automatique pour tapis

Nettoyage automatique à 100°C

Caméra avec IA pour éviter les obstacles

Aspiration de 30 000 Pa

Passe sous les meubles grâce à son radar escamotable

Roues qui franchissent les obstacles jusqu’à 3 cm

Mode spécial animaux

Compatible domotique Matter

