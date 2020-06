Le POCO F2 Pro en offre spéciale !

Le géant chinois Xiaomi dont fait partie la marque POCO annonce qu’il proposera les 17 juin et 18 juin prochain, une offre spéciale pour son smartphone le POCO F2 Pro. Pour rappel ce smartphone fait partie des smartphones milieu de gamme.

POCO, la sous-marque de smartphones réputée de Xiaomi, a ajouté un nouveau produit à sa gamme en mai de cette année. Ce modèle c’est le POCO F2 Pro. Pour rappel, ce smartphone est équipé d’un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 865. Processeur qui est accompagné de 6 Go de mémoire et de 128Go de capacité de stockage. À noter qu’un modèle intégrant 8 Go et 256 Go de stockage est aussi disponible.

Pour ce qui est de son écran, le POCO F2 Pro embarque un écran de 6.6 pouces. Particularité de ce smartphone, son appareil photo frontal est intégré au téléphone. Ainsi, lorsque celui-ci est activé, la caméra sort du téléphone.

Cette fonction permet à la marque d’offrir un écran total sans format de type goutte d’eau ou de capteur sur le coin du smartphone.

Connectivité bien fournie pour le POCO F2 Pro.

Effectivement, pour le coup Xiaomi n’a pas fait le radin sur ce modèle. Ainsi, on a affaire à un smartphone qui embarque de la 5G. tout en restant compatible avec les normes 4G/LTE.

Pour le WiFi, c’est aussi le carton plein. De fait, le téléphone propose du Wi-Fi double bande intégrant les normes 802.11 a/b/g/n/ac/6. La fonction Hotspot partage de connexion d’Android permettra de partager la connexion 5G du téléphone avec plusieurs machines.

Le Bluetooth quant à lui est à la norme 5.0 et compatible avec les protocoles A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive. On notera également la présence du NFC. Seul absent, la technologie de charge sans fil par induction QI.

Enfin, sachez que pour ce qu’on vous annonçait au début de l’article, le POCO F2 Pro sera proposé les 17 t 18 juin au prix de €499 – en lieu de €599 – lors d’une vente flash de deux jours.