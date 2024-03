MWC 2024 : Un vélo électrique 5G chez Orbic, mais pourquoi faire ?

Orbic présent sur le salon du MWC dévoile un vélo électrique 5G. Oui vous avez bien lu ! Alors bien sûr, pour quoi faire ? C’est ce que l’on a voulu découvrir aussi.

Nous sommes de plus en plus connectés au quotidien. Que ce soit à la maison ou quand on va faire du sport. Orbic qui propose des smartphones, des tablettes, des routeurs et autres se lancent désormais dans un nouveau concept.

Un vélo électrique 5G, bien plus qu’une simple connexion.

Orbic nous dévoile en effet sur le salon du MWC 2024 de Barcelone un vélo électrique de type FlatTyre. La bête est surprenante et reprend tous les codes d’un vélo électrique classique. Un cadre en acier, une batterie placée dans la partie avant du cadre, un moteur Bafang au niveau du pédalier, un multi plateau avec un pignon arrière avec plusieurs vitesses et des pneus taillés pour aller rouler dans le sable ou en montagne.

Mais le plus intéressant c’est la présence d’un écran centrale sur le guidon et l’intégration de la 5G.

Ainsi, cet écran pourrait être comparé à un tableau de bord de moto. Sur l’écran on retrouve une multitude d’informations comme la vitesse, mais aussi la partie GPS ou encore des informations par rapport à votre parcours ou encore la possibilité.

A relire : L’Acer Ebii, le vélo connecté d’Acer reçoit le Good Design Award 2023 à l’occasion des Good Design Awards. Si vous aviez manqué cette actualité, l’Acer Ebii est un vélo électrique connecté et doté de Bluetooth et d’IA développé et présenté il y a quelques mois par Acer, le fabricant d’ordinateurs…

Mais surtout, Orbic a intégré des caméras avant et arrière qui permettent notamment de vous alerter si jamais une voiture ou tout véhicule arrive derrière vous un peu trop vite. Vous affichant une alerte sur votre écran. L’écran se présente d’ailleurs au centre de votre guidon et s’offre une taille d’environ 7 pouces.

C’est lui qui intègre également toute la partie connectivité et électronique du vélo. Le tout est waterproof et Orbic souligne que la dalle tactile est prévue pour fonctionner même par temps de pluie et si vous avez des gants.

Autre avantage, il est également possible de suivre son vélo via GPS en cas de vol. à noter qu’il est possible de verrouiller le pédalier pour éviter qu’une personne mal intentionnée ne vous vole le vélo.

Pour ce qui est de l’autonomie du vélo électrique 5G d’Orbic, la marque annonce jusqu’à 100km, on tablera donc davantage sur 60-70km.

Prix et Disponibilité.

Le vélo n’est pas encore commercialisé et aucun prix ne nous a été annoncé, car cela dépendra du marché. Le vélo devrait sortir d’abord aux États-Unis sans doute pour cet été.