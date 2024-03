OneXPlayer X1, une tablette qui se prend pour un ordinateur et une console pour gamer.

OneXPlayer X1 est destiné selon ses concepteurs à tous les gamers nomades. Et pour cause, si le produit se présente comme une tablette, la marque le positionne comme un ordinateur de poche ultra 155H 10,95 pouces 3-en-1.

Le monde du gaming ne cesse de séduire et de progresser, fort de ce constat, certains misent leur projet sur ce segment tout en essayant de se démarquer. C’est le cas pour la société UN NETBOOK basée à San José, États-Unis.

OneXPlayer X1, une tablette et plus encore ?

Ce nouveau OneXPlayer X1 proposé par la marque UN NETBOOK est équipé d’un écran 10,95 pouces offrant une résolution de 2560 pixels x 1600 pixels. Pour ce qui est du processeur, la marque a opté pour un processeur Intel Core Ultra 1 155H 16 cœurs proposant une fréquence de 4.8GHz.

Côté mémoire, on trouve 64 Go de mémoire vive et un SSD de stockage de 4 To. Autant dire qu’avec ça, vous devriez avoir assez. Le OneXPlayer X1 est également muni d’enceinte Harman Cardon placée sur les côtés latéraux afin d’offrir un rendu sonore stéréo lors des parties de jeu ou le visionnage de films ou de série.

La batterie embarque est d’une capacité de 16890mAh et peut-être rechargée avec une puissance de charge de 100W. Côté connectique, la OneXPlayer X1 est équipée de port USB.

Connectivité surprenante pour une tablette.

En effet, la tablette OneXPlayer X1 est dotée de Wi-Fi 6E 802.11ax et de Bluetooth 5.2. De quoi supporter du streaming et avoir une connexion rapide même en Wi-Fi.

Enfin, détail intéressant, la tablette fournie avec deux contrôleurs de jeux qui viendront se clipser de part et d’autre de la tablette pour jouer à la manière d’une console portable type Switch. À noter que si vous préférez, il est possible d’utiliser les deux contrôleurs comme un gamepad également.

Prix et Disponibilité.

La tablette OneXPlayer X1 est actuellement sur le site d’indiegogo pour une levée de fonds au prix de 1078€, les premières livraisons sont prévues pour avril 2024.