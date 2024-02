Nimo 1 Core, et si notre ordinateur portable de demain tenait dans la main ?

C’est en tout cas ce que propose la société Nimo Planet Inc. avec son Nimo 1 Core. Un petit boitier de la taille d’une boite d’allumettes qui embarque un système d’exploitation propriétaire capable de lire les App du Google Store et qui est proposé avec des lunettes AR.

Le monde de l’électronique ne cesse de nous proposer des produits et des technologies toujours plus petites. En quelques décennies, nous sommes passés de l’ordinateur de bureau envahissant au PC portable voir au smartphone ou à la tablette. Nimo Planet Inc. re pousse les limites encore un peu plus loin avec un mini-ordinateur qui tient dans la main.

Nimo 1 Core, il tient dans la main pour tous les utilisateurs nomades qui ne veulent pas s’encombrer.

Effectivement, lors du MWC 2024 nous avons pu rencontrer lors d’un événement privé dédié aux journalistes cette entreprise et sa solution « d’ordinateur portable ».

Concrètement, il s’agit d’un petit boitier qui embarque un processeur Qualcomm® XR2 8 Core CPU accompagné de 8 Go de mémoire et de 128 Go de stockage. Le boitier est doté d’une batterie qui lui confère une autonomie d’un peu plus de deux heures.

Connectivité sans fil pour plus de facilité.

Outre la taille de l’appareil, le Nimo 1 Core embarque du Wi-Fi pour une connexion à Internet sans fil en Wi-Fi 6. Le boitier embarque également du Bluetooth pour lui permettre de connecter un clavier et une souris sans fil. L’idée ici est de s’encombrer d’un minimum de câble, mais il est possible de venir lui brancher un hub multiport sur son port USB-C.

Des lunettes AR pour se passer d’écran.

Afin de proposer une mobilité totale, la marque propose avec son éco système une paire de lunettes VR qui affiche pas moins de trois écrans virtuels configurables capables d’afficher différentes applications.

Pour ce qui est du système d’exploitation, le Nimo 1 Core embarque un OS propriétaire à la marque. Toutefois celle-ci nous confirme qu’il est déjà possible de retrouver la plupart des applications présentes dans le Google Playstore. Nous avons pu essayer ainsi en effet la suite Office 365, un navigateur web et d’autres applications de type WhatsApp.

Prix et Disponibilité.

Le Nimo 1 Core est proposé au prix de 399$ et sera commercialisé Q3 2024.