L’Acer Ebii, le vélo connecté d’Acer reçoit le Good Design Award 2023 à l’occasion des Good Design Awards.

Si vous aviez manqué cette actualité, l’Acer Ebii est un vélo électrique connecté et doté de Bluetooth et d’IA développé et présenté il y a quelques mois par Acer, le fabricant d’ordinateurs portable que nous connaissons.

Ce nouveau venu dans le monde du vélo vise de recevoir le prix « Good Design Award 2023 » à l’occasion des Good Design Awards qui a eu lieu au Japon. Un design qui atypique qui lui a valu ce prix.

L’Acer Ebii, quand le vélo devient connecté et doté d’IA.

Avec ce produit pour le moins peu courant dans la gamme de produits de la marque Acer, ce nouveau venu veut « Transformez votre façon de vous déplacer. ». C’est en outre le slogan qu’utilise Acer pour présenter son vélo.

Un vélo conçu pour faciliter les déplacements en ville et qui exploite une IA pour rendre vos trajets urbains plus simples et plus agréables. Pour y arriver, le vélo est associé en Bluetooth à votre smartphone et à une application qui a pour nom : EbiiAssist. C’est l’application et son moteur IA qui va adapter la puissance de pédalage du cycliste, aux conditions du parcours et au niveau d’assistance préférée. L’application ou l’IA va fonctionner en mode « Machine learning » pour atteindre une manière de fonctionner personnalisée au cycliste.

D’autant que le vélo pour le coup est conçu avec un plateau et un pignon unique associé à une courroie. Pas question donc d’alléger votre style de pédalage durant une cote en basculant d’un plateau à l’autre.

Good Design Award 2023, primé pour son design.

Si le vélo Acer Ebii a été primé pour son design, celui-ci a également été étudié pour offrir une ergonomique agréable à son propriétaire en intégrant par exemple la batterie dans le cadre de manière totalement discrète. Une batterie qui pourra être chargée à 100% en seulement 2h30. Une batterie qui pourra aussi faire office de chargeur portable pour votre téléphone et votre ordinateur portable.

Enfin, pour la partie connectée, sachez que le vélo peut être verrouillé ou déverrouillé depuis l’application, mais celle-ci peut aussi signalez via une notification instantanée lorsqu’un vol potentiel de vélo est détecté.