Deebot X1 Turbo, le nouveau robot aspirateur connecté d’Ecovacs.

La marque Ecovacs annonce avec son Deebot X1 Turbo, l’arrivée d’une nouvelle gamme complète d’aspirateurs robots connectés. Parmi ceux-ci on trouve ce modèle accompagné d’une station de nettoyage.

Ecovacs est une entreprise qui a fait de l’aspirateur robot son domaine de prédilection. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester différents modèles de la marque qui nous ont agréablement bien surpris. Alors cette nouvelle gamme est-elle le renouveau de la marque ?

Deebot X1 Turbo, pas le tout haut de gamme, mais presque.

Le constructeur présente donc ce nouvel aspirateur robot qui est fourni avec sa station de charge/nettoyage. Une grande tendance parmi ce segment dans le haut de gamme. Pour rappel, la station de nettoyage a pour objectif de vous éviter de vider l’aspirateur robot trop souvent. Ainsi, une fois de retour à sa base, la poussière et les saletés capturées par votre robot sont directement aspirées dans un bac au sein de la station.

Ce nouveau Ecovacs Deebot X1 Turbo propose une puissance d’aspiration maximale de 5000 pascals. De forme circulaire, il est équipé de deux brosses rotatives qui amèneront la saleté au centre du robot pour une meilleure captation.

Ce nouvel aspirateur robot d’Ecovacs embarque également ce que le constructeur appelle la technologie de détection des obstacles AIVI 3D. Une technologie qui permet au robot de contourner les éventuels objets laissés trainés au sol (des pantoufles, le jouet du chien…).

Deebot X1 Turbo, il aspire et lave les sols.

Effectivement, ce modèle fait partie des aspirateurs robots qui ne se contente pas d’aspirer la saleté, mais qui lave aussi votre sol avec des lingettes humides.

Détail intéressant, la station de nettoyage une fois le robot terminé non seulement aspire la saleté, mais lave la lingette et la sèche à l’air froid. De plus, la station remplit le robot d’eau propre.

Comme tous les robots aspirateurs de la marque, le Deebot X1 Turbo peut être piloté et configuré depuis l’application à installer sur votre smartphone ou votre tablette. Le tout bien sûr au travers d’une connexion Wi-Fi. Enfin, ce modèle est également doté de la commande vocale YIKO qui vous permettre de « donner des ordres » au robot aspirateur.

Prix et Disponibilité.

Le Deebot X1 Turbo est d’ores et déjà commercialisé au prix de 1299€.