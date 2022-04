Dride 4K, une dashcam qui enregistre a du 4K.

Dride 4K entre dans la catégorie des « dashcam », ces caméras que l’on fixe sur le parebrise de la voiture et qui sont en mesure de filmer tout ce qui se passe sur la route. Particularité de celle-ci, elle est 4K, Wi-Fi, Bluetooth et même 4G.

De nos jours, s’offrir une voiture n’est plus vraiment un luxe. En effet, le nombre de voitures sur les routes est considérable par rapport à 50 ans. De nombreux ménages ont une voir deux voitures. Une nécessité souvent liée au fait qu’il nous faut une voiture pour aller travailler.

Cela veut dire qu’il y a aussi de plus en plus de conducteurs et pas certains ne sont pas toujours de très bons conducteurs.

Dride 4K, pour tout enregistrer en cas d’accident.

Alors, de plus en plus de personnes installent une dashcam ou si vous préférez une caméra qui filme quand vous roulez. Cette nouvelle caméra est proposée par la jeune entreprise Dride Inc. basée à San Francisco aux USA.

Une dashcam qui est compatible avec toutes les voitures , camionnette, camion…et ce grâce à un système de fixation amovible qui permettra de régler l’angle de vision de la caméra. Pour ce qui est du capteur de la caméra, l’entreprise propose un capteur 4K afin d’offrir une qualité vidéo la plus parfaite possible. Elle est alimentée via un port USB-C.

La caméra offre plusieurs possibilités d’enregistrement. Ainsi, la caméra peut enregistrer en continu et sauvegarder les séquences vidéos sur une carte mémoire qu’il suffira d’insérer dans le lecteur de carte mémoire.

Sinon la Dride 4K peut fonctionner en mode instantané lorsqu’elle détecte un mouvement, un choc. Dès lors, elle envoie via Wi-Fi ou 4G une alerte sur votre téléphone et vous envoie une vidéo de 60 secondes (20 secondes avant l’impact + 40 secondes après l’impact).

Autre fonction, dès que le capteur de la caméra Dride 4K détecte un mouvement proche de la voiture, celle-ci génère également une alerte sur votre smartphone et elle commence à sauvegarder son enregistrement.

4G, Wi-Fi, Bluetooth, pour être le plus connectée possible.

La caméra Dride 4K est équipée d’un module Wi-Fi double bande 2.4GHz et 5GHz et de Bluetooth, ce qui permettra d’envoyer une séquence vidéo directement sur votre smartphone ou dans le Cloud de l’entreprise au travers du Wi-Fi de votre smartphone. En outre, il est possible de venir lui ajouter une carte sim 4G qui permettra d’envoyer les vidéos et les alertes directement.

Autre détail, intéressant, il est possible de venir lui clipser un second capteur qui aura pour fonction d’enregistrer ce qu’il se passe à l’intérieur de la voiture. Enfin, la caméra est dotée d’un bouton qui permettra d’envoyer ou d’enregistrer automatiquement les 60 dernières secondes.

Prix et Disponibilité.

La caméra Dride 4K sera disponible dès le mois d’avril et est proposée au prix de 156€ dans sa version basique et 323€ dans sa version avec caméra intérieure et caméra arrière plus le module 4G. La dashcam est actuellement disponible sur le site Indiegogo.