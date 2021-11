Pozio propose « Cradle » une solution pour isoler votre smartphone.

Pozio propose avec son « Cradle », une solution pour rendre votre smartphone complètement orphelin de toute connexion internet et de votre écoute. En plus, il fait office de chargeur QI.

La vie privée est un concept que beaucoup de personnes apprécient. Pourtant, de nos jours avec les produits connectés, celle-ci est souvent bafouée. En effet, on ne compte plus les cas et les enquêtes qui ont démontré que nos appareils nous espionnent.

« Cradle » de Pozio, la solution pour isoler son smartphone.

Alors, la marque Pozio propose un nouveau dispositif qui a pour fonction première de vous rendre votre vie privée en isolant votre smartphone de son environnement. Le « Cradle » se présente sous la forme d’un support pour smartphone entouré d’un large anneau.

Ainsi, cet anneau a pour effet de bloquer la possibilité au smartphone d’écouter les bruits ambiants. Ainsi, quand vous surferez après une discussion sur le fait de devoir acheter de nouvelles chaussures de sport, vous ne verrez plus s’afficher des pubs pour lesdites chaussures de sport.

« Cradle », un chargeur Qi également.

Effectivement, afin de rendre son appareil des plus utiles, Pozio a eu la bonne idée d’intégrer dans ce support un chargeur QI. Dès lors, une fois poser sur le support, non seulement votre smartphone n’entendra plus ce que vous dites, mais en plus, il se chargera tout seul sans que vous n’ayez de câble à brancher.

Le support est également muni d’une enceinte Bluetooth. Cette enceinte sera en mesure de recevoir les commandes vocales de type ; « Pozio allume-toi », ou encore « Pozio arrête-toi ». À noter que le dispositif est également muni de boutons physiques qui permettent de l’allumer ou de l’éteindre.

Prix et Disponibilité.

Le « Cradle » de Pozio fait actuellement l’objet d’une levée de fonds sur le site Kickstarter. La jeune entreprise annonce une livraison des premiers exemplaires pour mars 2022.

Notons au passage que la jeune entreprise propose également le même type de produit, mais pour les enceintes connectées type Amazon Echo.