Test : Chargeur sans fil Otto Q.

Moshi est une marque qui soigne le design. Nous avons déjà eu l’occasion de tester le casque sans fils Avanti Air tout droit sorti des planches de design de la société. Cette fois on s’intéresse à un autre produit, le chargeur sans fil Otto Q de la marque. Une nouvelle solution pour charger son smartphone facilement si celui-ci est pourvu de qi.



Préambule.

Quasi tout les smartphones milieu et haut de gamme sont équipés du chargement sans fil, cela se remarque aussi dans les automobiles (voir notre article sur la nouvelle Toyota Yaris) où de plus en plus de constructeurs incorporent des chargeurs sans fil dans la liste d’options possibles.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Poids du produit: 137 g

Dimensions: 10.2 x 10.2 x 1.3 cm

Recharge à travers les coques jusqu’à 5 mm d’épaisseur

Compatible avec la recharge rapide jusqu’à 10 W – nécessite câble haute puissance vendu séparément

Indicateur de charge LED

Prise USB-C

FOD (détection d’objets étrangers)

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Chargeur sans fil Otto Q – Gris Nordique

câble USB-C vers USB-A (1 m)