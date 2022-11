Oticon Own, la nouvelle aide auditive intra auriculaire connectée.

La marque Oticon lève le voile sur Oticon Own, une nouvelle aide auditive intra auriculaire connectée discrète qui permettra à tout un chacun d’avoir une meilleure écoute.

Leader mondial des aides auditives, Oticon lance son nouvel appareil intra-auriculaire aux dimensions minimalistes. La marque qui a fait des aides auditives son secteur d’activité propose une large gamme d’appareils auditifs et connectés.

Oticon More : de nouvelles fonctions pour les aides auditives connectées. La marque Oticon annonce une évolution sur ses aides auditives connectées Oticon More. De nouvelles fonctionnalités qui viennent greffer de nouvelles options qui apportent un plus aux utilisateurs.

Oticon Own, plus petit et connecté.

La marque annonce aujourd’hui une nouvelle aide auditive connectée qui s’avère être le plus petit modèle d’intra-auriculaire d’Oticon à ce jour. Un modèle disponible en différentes versions : Invisible in the Canal (IIC), Completely in the Canal (CIC), In the Canal (ITC), In the Ear Half Shell (ITE HS) et In the Ear Full Shell (ITE FS).

Une des particularités mises en avant par Oticon est que cette nouvelle aide auditive Oticon Own est qu’elle est invisible pour plus de 9 utilisateurs sur 10. En outre elle est disponible en plusieurs coloris de peau.

La marque nous confirme :

« Oticon Own est doté de la technologie BrainHearing, une approche exclusive Oticon où le cerveau reçoit tous les sons significatifs dont il a besoin pour lui permettre de fonctionner naturellement, avec une précision de son inégalée. De plus, cette minuscule aide auditive est le premier intra auriculaire au monde équipé d’un réseau neuronal profond (RNP) entraîné à l’aide de 12 millions de situations sonores extraites de la vie réelle. Cela signifie qu’Oticon Own reconnaît tout un éventail de sons, leurs composantes ainsi que la manière la plus naturelle de les entendre. »

Le Bluetooth pour un accès direct au téléphone.

Autre particularité, cette nouvelle aide auditive est également dotée du Bluetooth. Grâce au Bluetooth, le porteur de l’aide auditive peut au travers d’une application, associer directement son aide auditive à son smartphone. De la sorte, les appels arrivent directement dans l’oreille sans devoir prendre le téléphone en main. Un peu comme une oreillette Bluetooth.

À ce propos, la marque rappelle que son Oticon Own et l’application sont compatibles aussi bien pour les iPhone que pour les Android.