Oticon More : de nouvelles fonctions pour les aides auditives connectées.

La marque Oticon annonce une évolution sur ses aides auditives connectées Oticon More. De nouvelles fonctionnalités qui viennent greffer de nouvelles options qui apportent un plus aux utilisateurs.

Oticon est une société qui s’est spécialisée dans la fabrication d’aides auditives pour personnes ayant des problèmes d’audition. La marque propose différents appareils qui peuvent être réglés par un spécialiste.

Depuis quelques années, la marque a développé des aides auditives connectées. Celles-ci offrent aux clients une meilleure audition, mais surtout la possibilité de les associer en plus au smartphone. En outre, la marque propose également un service qui permet de régler les aides auditives connectées Oticon à distance et via internet.

Oticon More, encore plus de possibilités.

Ce modèle fait partie des best-sellers de la marque. Et c’est sur ce modèle Oticon More que la marque a décidé de développer de nouvelles fonctionnalités. Parmi ces options on trouve notamment l’Oticon More miniRITE T avec piles jetables.

Par ailleurs, le nouvel émetteur Oticon CROS PX pour les patients atteints de surdité unilatérale offre aux porteurs d’aides auditives encore plus d’options pour s’adapter à leur mode de vie et à leurs préférences.

Les améliorations sur les Oticon More comprennent également Oticon MyMusic, un programme de traitement du signal orienté pour de la musique sur mesure. En outre, la marque annonce qu’Oticon MyMusic optimise le rendu sonore pour fournir une qualité sonore cristalline.

La marque rappelle que :

Oticon More avec la technologie BrainHearing™ est la première aide auditive au monde construite avec un réseau de neurones profonds (DNN) embarqué. Formé sur plus de 12 millions de sons réels, le DNN traite la parole comme le cerveau humain, résultant en une représentation plus naturelle des sons qui améliore la compréhension de la parole.

On notera également la présence du Bluetooth pour la diffusion directe depuis un iPhone®, iPad® Android.