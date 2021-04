Fitbit Luxe, le nouveau bracelet d’activité de Fitbit.

Avec son Fitbit Luxe, la marque propose un nouveau bracelet connecté qui arbore un look un peu plus mode ou glamour pour ceux et celle qui veulent être en harmonie avec leur style.

Fitbit a décidé de s’offrir une nouvelle direction avec son dernier bracelet connecté Fitbit Luxe. En effet, la marque qui jusqu’à présent jouait la carte du sport connecté et de la santé a décidé de prendre un nouveau virage.

Fitbit Luxe, la santé mais la classe en plus.

« Oh lala ma chérie, mais tu es top avec ce bracelet », voilà ce que pourrait peut-être dire une certaine icone brésilienne de la mode et du fashion Style.

Effectivement, il semblerait que Fitbit s’intéresse désormais à tous ceux et celle qui veulent non seulement avoir un œil sur leur santé mais tout en portant au poignet davantage un bijou de mode qu’un gadget high Tech de sportif.

Pour ce faire, la marque s’est associée à la marque de joaillerie Gordana de Laguna Beach afin de rehausser encore le style du Fitbit Luxe. Ainsi, il est possible de venir y greffer le Bracelet Parker Link en acier inoxydable doré pour lui donner encore un peu plus l’aspect d’un bijou.

Un peu de technique maintenant pour ce Fitbit Luxe.

Ce nouveau venu annonce une autonomie de 5 jours grâce à sa nouvelle batterie. Pour ce qui est de ses fonctions, ce Fitbit Luxe offre les services Fitbit Premium. Ce service offre différentes fonctionnalités comme votre score de gestion du stress, vos habitudes de sommeil.

Mais le bracelet connecté ne s’arrête pas là. Il peut également servir de système de surveillance de la fréquence cardiaque. Par ailleurs, grâce à l’accès des services Fitbit Premium, le porteur du bracelet a accès à une palette d’exercices physiques et de méditation consciente.

Avec pas moins d’une trentaine de séances pour rendre plus accessible la pratique de la pleine conscience.

Transfert de donnée vers votre smartphone.

Le tout pourra être consulté grâce à une application à installer sur votre smartphone. La connexion se fait bien évidemment, au travers d’une connexion Bluetooth entre le bracelet et votre smartphone. Comme pour le reste de la gamme, cette application est compatible à la fois iOS et Android.

Prix et disponibilité.

Le Fitbit Luxe peut être précommandé dès à présent pour une disponibilité mondiale au printemps. Le Fitbit Luxe est commercialisé au prix de 149,95 € avec un essai de six mois du service Fitbit Premium (d’une valeur de 53,94 euros).