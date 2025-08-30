HOVERAir AQUA : le drone qui vous suit, même dans l’eau

Vous aimez filmer vos sorties paddle, vos balades au bord de l’eau ou vos baignades en famille ? Et si vous aviez un petit drone qui vous suivait sans que vous ayez besoin de le piloter ? C’est exactement ce que propose le HOVERAir AQUA, un mini drone autonome… qui n’a pas peur de l’eau !

Imaginé par la marque HOVERAir, ce petit engin ultra léger a été pensé pour ceux qui veulent capturer leurs activités sans se soucier de la technique. Étanche, intelligent et simple à utiliser, il se glisse dans un sac et vous accompagne partout.

Il flotte, il vole, et il vous suit sans que vous fassiez rien

La vraie force du HOVERAir AQUA, c’est qu’il n’a pas besoin de télécommande. Vous le lancez dans les airs, et il vous suit tout seul. Il peut même flotter si jamais il tombe dans l’eau.

Paddle, kayak, vélo ou simple balade sur la plage : il garde un œil sur vous tout au long de votre activité.

Il est étanche, donc pas de panique s’il pleut ou s’il finit à la mer. Il flotte, redécolle et repart. Pas besoin d’être un pro des drones pour s’en servir.

Une appli pour tout contrôler

Pas de télécommande encombrante : tout se fait via une application mobile. En quelques clics, vous choisissez le mode de vol, vous déclenchez le suivi, ou vous faites revenir le drone. L’interface est très simple, même pour ceux qui n’ont jamais utilisé ce genre d’outil.

Le mode « Follow Me » est celui que vous allez adorer : il suffit de l’activer pour que le drone vous suive sans interruption, où que vous alliez.

Des vidéos en 4K, bien stables même en mouvement

Côté image, c’est du sérieux. Le drone filme en 4K avec un grand angle, et la stabilisation électronique évite les images qui tremblent. Même si vous courez ou si vous bougez beaucoup, la vidéo reste fluide.

La caméra est orientable, donc vous pouvez filmer du dessus, de face ou d’en bas. Idéal pour vos stories, vos souvenirs de vacances ou vos vidéos sportives.

Léger, pliable et facile à emporter

Le HOVERAir AQUA tient dans une main. Il se plie en deux secondes et pèse à peine plus de 350 g. Pas besoin de permis, pas besoin d’enregistrement compliqué. Il est livré avec tout ce qu’il faut : batteries, hélices de rechange, pochette de transport.

C’est l’outil parfait pour les vadrouilleurs, les familles, les sportifs du dimanche ou les voyageurs qui veulent tout capturer sans se prendre la tête.

Spécifications techniques

Poids : 369 g

Caméra : 4K à 30 images/sec, angle 118°

Flotte et résiste à l’eau

Autonomie : environ 25 minutes

Stabilisation électronique

Contrôle par appli mobile (Android/iOS)

Modes : Follow Me, Orbit, Hover

Recharge en USB-C

Pas de télécommande nécessaire

