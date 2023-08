ROG Rapture GT-BE98 Pro : Un Routeur Ultime pour les Gamers Exigeants

Ce routeur ROG Rapture GT-BE98 Pro, doté de la dernière technologie Wi-Fi 7, annonce une performance inégalée pour une expérience de jeu fluide et sans latence.

Les joueurs du monde entier recherchent constamment des moyens d’améliorer leur expérience de jeu en ligne. C’est dans cette optique qu’ASUS a créé le ROG Rapture GT-BE98 Pro, un routeur révolutionnaire conçu pour répondre aux besoins des joueurs les plus exigeants.

ROG Rapture GT-BE98 Pro : Des Performances de Pointe avec Wi-Fi 7.

Le ROG Rapture GT-BE98 Pro repousse les limites de la connectivité sans fil avec la technologie Wi-Fi 7. Grâce à des vitesses de transfert allant jusqu’à 11 525 Mb/s, ce routeur assure des performances exceptionnelles, idéales pour les jeux en ligne gourmands en bande passante. Les antennes externes (6 au total) améliorent encore la portée et la stabilité du signal, garantissant ainsi que chaque coin de votre maison soit couvert par un signal puissant et fiable.

Optimisation pour les Gamers

Pour les joueurs, chaque milliseconde compte. Le ROG Rapture GT-BE98 Pro intègre des fonctionnalités spécifiquement conçues pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. Ainsi, on note la présence de la fonction MU-MIMO qui permet une communication simultanée avec plusieurs périphériques, éliminant les temps morts et les retards. De plus, la fonction de fonctionnement multi lien, prévue dans une mise à jour future, promet d’améliorer encore davantage les performances pour les jeux en ligne intenses.

A relire : Asus ROG Rapture GT-AXE11000, le routeur WiFi dédié aux gamers. Asus ROG Rapture GT-AXE11000, Asus dévoile sa nouvelle solution Wi-Fi 6E à la maison pour tous les gamers soucieux d’avoir un bon ping et une connexion au top. Ce nouveau venu intègre…

Compatibilité et Évolutivité

ASUS est conscient de l’évolution constante des normes technologiques. Le ROG Rapture GT-BE98 Pro est conçu pour être prêt pour l’avenir, avec une compatibilité Wi-Fi 7 et une prise en charge de la bande 6 GHz. Cela garantit que votre investissement dans ce routeur vous permettra de rester compétitif dans le monde en constante évolution du jeu en ligne.

Conseils pour une Utilisation Optimale

Pour tirer le meilleur parti du ROG Rapture GT-BE98 Pro, vous pourrez lui connecter des périphériques USB dépassant les normes USB 2.0 et 3.1 Gen 1. De plus, pour une expérience de jeu optimale, assurez-vous que vos appareils clients prennent en charge les fonctionnalités MU-MIMO et WiFi 7.