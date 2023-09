Teufel ROCKSTER AIR 2 : La Puissance Festive Impressionnante.

Les amoureux de la musique et des ambiances festives trouveront-ils leur bonheur avec la nouvelle enceinte portable Bluetooth de Teufel : la ROCKSTER AIR 2. Conçue à Berlin par des experts audio passionnés, cette enceinte promet une expérience sonore immersive et puissante, parfaite pour tous vos événements.

Voilà quelque temps maintenant que l’on vous parle de cette marque allemande qui propose des produits audio de très bonne qualité pour le salon ou pour vos voyages. Cette fois la marque propose une solution pour ceux qui veulent faire la fête.

Teufel ROCKSTER AIR 2, Un Son Puissant dans un Format Portable

La ROCKSTER AIR 2 est la référence ultime en matière de sonorisation Bluetooth portable avec batterie intégrée de la marque. Avec une capacité sonore impressionnante annoncée de 112 dB, cette enceinte vous permettra de sonoriser efficacement les grands espaces, que ce soit à l’intérieur ou en extérieur. Elle devient ainsi l’âme de vos fêtes, pique-niques et rassemblements, créant une ambiance immersive pour tous les participants.

Design et Portabilité Réunis

Malgré sa puissance, la ROCKSTER AIR 2 reste étonnamment portable. Son design pratique et ergonomique facilite le transport, tandis que sa batterie longue durée vous permet de profiter de la musique pendant des heures sans vous soucier de recharger constamment. Que vous organisiez une fête sur la plage, un barbecue dans le jardin ou une soirée à la maison, cette enceinte saura répondre à vos besoins. L’enceinte est dotée d’une batterie qui vous offrira plus de 5 heures d’autonomie à plein volume et plus de 58 heures à volume modéré (65 db/1m).

Connectivité Sans Fil et Plus Encore

Avec la connectivité Bluetooth, la ROCKSTER AIR 2 vous permet de diffuser votre musique sans fil à partir de vos appareils compatibles. Du Bluetooth 5.0 avec aptX, aptX HD et AAC. Cette facilité d’utilisation est essentielle pour les moments où vous souhaitez simplement profiter de la musique sans vous soucier des câbles.

De plus, avec l’application dédiée, vous pouvez ajuster les paramètres audio selon vos préférences, ce qui vous permet de personnaliser votre expérience sonore. En outre, il sera également possible d’associer plusieurs enceintes entre elles. Vous aurez la possibilité de connecter deux ROCKSTER AIR 2 sans fil en configuration stéréo ou jusqu’à 10 ROCKSTER AIR 2 avec un câble XLR en configuration DJ.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte de Teufel D’ores et déjà disponible depuis les canaux de distribution de la marque ou depuis son site, l’enceinte est d’ores et déjà disponible au prix de 699,99 €.