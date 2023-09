Avec cette Cosy SB552BTS, Thomson s’engouffre à nouveau dans le segment de l’audio de salon en proposant une barre de son au design au style « naturel ». La marque a profité du salon IFA 2023 : Cosy SB552BTS, une nouvelle barre de son chez Thomson. pour présenter cette barre de son Bluetooth.

De nos jours, nous sommes pratiquement tous équipés à la maison d’écran plat quand il s’agit de regarder la TV. Si les téléviseurs modernes sont toujours plus grands et plus fins, la qualité du son peut s’avérer parfois (pour ne pas dire souvent) un peu plate. Le passage par une barre de son ou un système audio est souvent inévitable. C’est ce que nous propose Thomson.

Cosy SB552BTS, une barre de son qui envoie.

Ainsi, fort de ce constat de nécessité, Thomson propose cette barre de son Cosy SB552BTS qui tentera de donner plus de profondeur à vos films et série en matière d’audio, tout en mettant l’accent sur la discrétion et l’élégance avec sa finesse et sa finition bicolore couleurs noir et bois.

A relire : Sony HT-S2000, une nouvelle barre de son pour votre salon. Avec cette nouvelle barre de son Sony HT-S2000, le constructeur japonais propose une nouvelle solution audio pour ceux qui veulent de la profondeur quand ils regardent leur film.

Pour ce qui est de ses performances, elle offre une puissance musicale totale de 400W, propose une solution 2.1. Elle se connecte au téléviseur par le câble optique ou le câble TV audio(ARC). On notera également la présence d’un port USB et d’une entrée AUX-IN.

En outre, cette barre de son est fournie avec un caisson de basses filaire. Un caisson de basses qui aura pour fonction de rendre des basses profondes dans votre salon.

Design et connexion sans fil.

Comme on vous l’a dit en début d’article, cette nouvelle barre de son s’offre un style « naturel » intégrant ainsi la gamme COSY qui se compose de produits qui sont munis d’une combinaison de bois naturel et d’éléments noirs pour donner un style naturel et chic.

2023 et musique connectée oblige, cette barre de son est également munie d’une connexion Bluetooth 5.0. De la sorte, il sera possible de lui connecter smartphone, tablette ou ordinateur portable.

Enfin, dernier détail intéressant, la barre de son Cosy SB552BTS est fournie avec télécommande, câbles audio et optiques, adaptateur secteur.

Prix et Disponibilité.

La barre de son de Thomson sera commercialisée courant du mois de septembre et sera proposée au Prix public conseillé de 129,90€.