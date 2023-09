Aiper Surfer S1 : Un Nettoyeur de Piscine Autonome pour un Entretien Efficace

Aiper Surfer S1, lorsqu’il s’agit de maintenir votre piscine propre et cristalline, la marque Aiper est en tête de la course avec son dernier produit révolutionnaire.:En tant que leader dans le domaine des équipements de piscine, Aiper a développé le Surfer S1 pour répondre aux besoins des propriétaires de piscines, en offrant un nettoyage efficace et sans effort.

Découvrez comment ce nettoyeur de piscine autonome peut vous faciliter la vie tout en préservant la qualité de votre piscine. C’est en tout cas ce que nous montré la marque à l’IFA 2023. Pour ceux qui cherchent à simplifier l’entretien de leur piscine tout en maintenant sa qualité, le Aiper Surfer S1 pourrait être un choix incontournable ?

La Marque Aiper : Innovation et Performance au Service des Piscines

Fondée avec une passion pour la piscine, Aiper est une marque reconnue pour ses innovations dans le domaine de l’entretien de piscine. Depuis ses débuts, Aiper s’est engagée à développer des solutions qui simplifient l’entretien des piscines, permettant aux propriétaires de profiter pleinement de leur espace aquatique. Le Aiper Surfer S1 en est un exemple éloquent, alliant technologie de pointe et conception intelligente pour un nettoyage de piscine optimal.

Le Aiper Surfer S1 : Nettoyage Efficace et Autonome

Le Aiper Surfer S1 est conçu pour offrir un nettoyage de piscine efficace et autonome. Grâce à sa technologie sans fil avancée, ce nettoyeur peut parcourir toute la surface de votre piscine, qu’il s’agisse d’une piscine standard, d’une piscine à l’eau salée ou d’une piscine naturelle. Sa batterie solaire lui permet de fonctionner de manière autonome, évitant ainsi le besoin de câbles encombrants. Le Surfer S1 est capable de maintenir la propreté de votre piscine en ajustant sa trajectoire de nettoyage pour une couverture optimale.

A relire : Test : Aiper Seagull Pro, pour une piscine toute propre. Avec l’Aiper Seagull Pro, cette semaine nous allons nous mouiller quelque peu en vous présentant en test le robot laveur de piscine d’Aiper totalement sans fil. Alors ce robot laveur de piscine,…

Des Caractéristiques Techniques Avancées

Ce nouveau venu qui fait penser à une sorte de porte-avion du futur ou navette spaciale de certains film de science-fiction est équipé d’une batterie Solaire pour offrir une alimentation écologique et économique et évitant ainsi de sortir l’appareil pour le charger. Aiper nous confirme qu’il est adapté aux piscines standard, à l’eau salée et naturelles, et s’adaptant à différents environnements.

Son rôle consiste à maintenir une piscine propre et claire, en éliminant les débris et les impuretés présentes partout sur la surface de votre piscine. Bref, à la manière d’un skimer de surface mais qui se déplace.

Il est doté de moteurs sans balais à l’arrière qui le font avancersur la surface de votre piscine. A l’avant, en dessous se trouve une roue à aubes qui va venir pousser les saletés dans son grand bac de récupération. Il est en outre doté de détecteurs à ultrasons qui lui permettront de distinguer les bords de votre piscine.

Prix et Disponibilité.

Le Aiper Surfer S1 devrait être disponible très prochainement. il est déjà possible de le précommander sur le site officiel d’Aiper au prix de 599€.

Caractéristiques Techniques du Aiper Surfer S1