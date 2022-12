Le OnePlus 11 5G sera dévoilé le 7 février 2023 et devrait embarquer du Wi-Fi 7.

À l’occasion de son évènement baptisé « Cloud 11 », OnePlus dévoilera le OnePlus 11 5G. Un smartphone qui devrait perpétuer la gamme de smartphones du constructeur asiatique qui annonce notamment le retour de certaines fonctions phares sur ce nouveau smartphone.

OnePlus a surpris tout le monde en annonçant l’arrivée de son nouveau smartphone le OnePlus 11 5G presque deux mois à l’avance. De fait, à l’occasion de sa conférence de presse qui aura lieu le 7 février 2023 et qui a pour nom « Cloud 11 » la marque a d’ores et déjà annoncé qu’elle y présentera son dernier smartphone haut de gamme, à savoir le OnePlus 11 5G. De même la marque annonce aussi qu’elle sortira une nouvelle paire d’écouteurs de type intra-auriculaire sans fil avec pour nom « OnePlus Buds Pro 2 ».

OnePlus 11 5G, peu d’infos, des rumeurs, mais des benchmarks !

Alors, oui c’est officiel, la marque sortira bien d’ici deux mois son OnePlus 11 5G. Un téléphone qui sera comme on vous le disait plus haut présenté le 7 février lors de la conférence « Cloud 11 » de la marque. Une conférence qui se tiendra en Inde, plus précisément à New Delhi.

Ce choix n’est pas fait par hasard, dans la mesure où l’Inde est le marché où OnePlus est le plus présent et pour lequel ses chiffres de ventes sont les meilleurs. Il n’empêche que si le téléphone sera présenté en Inde, il sera disponible pour le monde entier. Alors bien sûr sans grande surprise on peut supposer que ce nouveau venu embarquera la plateforme Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Un processeur qui devrait pouvoir compter sur un GPU Adreno 740.

Wi-Fi, Bluetooth, NFC…

Pour ce qui est de sa connectivité, on sait déjà de par son nom qu’il embarquera de la 5G. Un minimum pour un smartphone haut de gamme en 2023. Pour ce qui est du Wi-Fi, ce nouveau venu pourrait (pour ne pas dire devrait) bénéficier du Wi-fi 7, même si actuellement la norme n’est pas encore vraiment ratifiée par la IEEE Alliance. En tout cas c’est ce que compte intégrer Qualcomm sur sa nouvelle plateforme, il y aura donc de fortes chances que cette nouvelle norme soit présente sur le OnePlus 11 5G. Bien évidemment, si ce n’est pas encore activé, le téléphone sera rétro compatible avec les normes Wi-Fi b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 comme c’est le cas pour le OnePlus 10 Pro actuel.

Le téléphone supportera également le WPA3 et devrait être équipé d’une configuration d’antenne de type 8×8 MU-MIMO. Pour ce qui est du Bluetooth, ça sera aussi sans aucun doute du Bluetooth 5.3 avec une compatibilité aptX™ Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive, et LE Audio.

De la photo avec quatre capteurs ?

Aux vues de ce que nous dévoile la photo de la conférence de presse, on peut supposer qu’il s’agit de l’arrière du smartphone, un Smartphone qui semble être doté de quatre capteurs photo protéger par une surface vitrée. Notons sur ce point que la plateforme de Qualcomm accepte de l’HDR10+ et de la vidéo 8K. On peut donc s’attendre là aussi à un bon rendu photo.

Prix et Disponibilité.

Il faudra attendre donc le 7 février pour découvrir en détail les caractéristiques de ce nouveau venu chez OnePlus ainsi que son prix.