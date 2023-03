Test : Samsung Galaxy S23 en détail.

Après avoir eu entre les mains le Galaxy S23 Ultra, nous testons son petit frère, le Galaxy S23. La fiche technique n’est pas si petite que ça pour ce téléphone, avec notamment 8 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage et un écran Amoled de 6,1 pouces. Cependant, il est temps de voir ce qu’il a réellement dans le ventre.

Préambule.

Samsung n’est plus à présenter, on le retrouve parmi les ténors dans la vente de smartphone et leur Galaxy série S. a toujours été là pour concurrencer les autres acteurs. Mais Samsung ne propose pas uniquement des smartphones haut gamme, on retrouvera un modèle adapté à chaque membre de la famille de la série A, S ou encore Z. Bien évidement, en tant que géant de l’électronique, on retrouvera d’autres produits dont certains connectés, tels que des frigos, machine à laver, télévision, … Ce Samsung Galaxy S23 fait partie du haut gamme de chez Samsung et vient souvent se mettre en concurrence avec les flagship des autres marques.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Version de l’OS : Android 13

Interface : One UI 5.1

Écran : AMOLED 6,1 pouces 120Hz

Définition : 2340×1080 pixels FHD+

Densité de pixels : 425 ppp

Processeur (CPU) : Snapdragon 8 Gen 2 (Octa-Core 3,36 GHz)

Puce graphique (GPU) : Qualcomm Adreno 740

RAM: 8 Go

Mémoire interne: 128 Go (version 256 & 512Go disponible)

Caméra arrière : 50 Mégapixels (Grand angle) 12 Mégapixels (Ultra grand angle) 10 Mégapixels (Macro – Zoom optique 3x)

Caméra frontale : 12 Mégapixels (Grand angle)

Connectivité : 4G (B1, B3, B7, B20 et B28) 5G Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 NFC

Sim : nano sim (2x) + eSIM

Ports : USB Type C 3.2

Batterie : 3900mAh (Charge 25W + Charge sans fil 15W (Qi))

Dimensions : 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

Poids : 168 g

Etanchéité : IP68

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Samsung Galaxy S23

Câble USB de type C

Outil d’éjection de la carte SIM

Guide de l’utilisateur et Carte de garantie

Tout d’abord, petit tour du propriétaire de ce Galaxy S23. Alors, sur la face avant, on retrouve cet écran AMOLED de 6,1 pouces, on ne remarquera aucune encoche sur le haut de l’écran pour laisser place à la caméra frontale, mais bien un poinçon sur le haut de l’écran. De plus, on remarquera directement la bordure en aluminium qui vient enrober l’écran.

Pas de bouton en façade comme d’habitude pour la plupart des smartphones, mais un lecteur d’empreinte placé sous l’écran. Les boutons de contrôle quant à eux prennent place sur le côté droit de l’appareil. Sur le côté gauche, on ne retrouvera rien.

Sur le bas de l’appareil, on aura le connecteur USB Type C, avec à sa droite la trappe double-face permettant d’y insérer deux cartes nano-sim. Sur la gauche, on retrouvera le haut-parleur.

Sur le dos de l’appareil, on remarquera uniquement les 3 énormes capteurs photo accompagnée de leur flash LED.

On aura tout de suite remarqué la ressemblance avec les autres gammes de la marque, si on prend par exemple le Galaxy A53, on retrouve presque le même design à l’exception des matériaux.

Et si on compare le S23 Ultra, le S23 et le A53, on peut remarquer la montée en gamme entre chaque appareil. Sur le A53, bordure en plastique. Sur le S23, on monte de gamme et le plastique est remplacé par de l’aluminium. Et enfin sur le S23 Ultra, on retrouve des bordures en aluminium arrondies encore mieux intégrer aux faces avant et arrière.