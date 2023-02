IceWings, une nouvelle puce 5G « faible consommation ».

Avec IceWings, la société américaine Arctic Semiconductor vient d’annoncer la commercialisation d’une nouvelle puce 5G a faible consommation qui pourrait séduire selon elle de nombreux intégrateurs.

Alors qu’on vous annonçait l’arrivée d’une nouvelle puce chez Qualcomm avec la Snapdragon X75, c’est au tour également de la société américaine Arctic Semiconductor de créer la surprise en annonçant l’arrivée dans son catalogue d’une nouvelle puce 5G (la première du genre pour l’entreprise) qui serait selon Arctic Semiconductor une puce qui consommerait moins d’énergie que ses concurrents.

En tout cas le ton est annoncé par la marque elle-même qui annonce clairement son objectif et LA raison principal pour ses clients et futurs clients d’adopter sa puce IceWings.

« Notre mission chez Arctic Semiconductor est de concevoir et de développer les solutions de CI RF 5G les plus efficaces sur le plan énergétique sur le marché » a déclaré Vahid Toosi, fondateur et PDG d’Arctic Semiconductor.