ECOVACS dévoile de nouveaux modèles GOAT A et GOAT O : des robots tondeuses encore plus autonomes pour 2026

Le marché des robots tondeuses poursuit son évolution avec l’arrivée des nouvelles ECOVACS GOAT A et GOAT O. Présentées à Barcelone le 10 février 2026, ces machines misent sur une navigation avancée, une coupe automatisée des bordures et une gestion intelligente des jardins.

Spécialiste mondial de la robotique de service, ECOVACS continue d’élargir son catalogue. La gamme du constructeur s’agrandit avec des modèles pensés pour couvrir différents types de terrains, du petit jardin urbain aux surfaces plus vastes nécessitant une tonte soutenue et régulière.

Une tondeuse robot pensée pour l’entretien complet de la pelouse

Avec les séries GOAT A et GOAT O, la marque mise sur une prise en charge globale de l’entretien du jardin. Ces robots ne se contentent plus de tondre : ils intègrent un système de coupe des bordures directement embarqué (sauf sur le modèle O600 RTK), permettant de limiter les finitions manuelles.

A relire : Airbot Z1 d’Ecovacs, le purificateur d’air connecté. Avec ce purificateur d’air Airbot Z1, on retrouve la marque Ecovacs dans un segment où l’on n’a pas l’habitude de la voir. En effet, nous connaissons avant tout la marque pour ses…

Le système TruEdge Trimmer est associé à une gestion intelligente des trajectoires. La finition des bordures assistée par intelligence artificielle distingue automatiquement l’herbe des surfaces dures, afin d’ajuster la coupe sans intervention humaine. L’objectif est clair : automatiser l’ensemble du processus.

Navigation LiDAR et HoloScope 360 : précision sans installation complexe

La technologie HoloScope 360 constitue l’un des points centraux de ces nouvelles robots tondeuses. Elle permet une installation simplifiée, sans antenne externe ni câblage périmétrique complexe pour la majorité des modèles.

La navigation revendique une précision allant jusqu’à deux centimètres, y compris dans l’obscurité. Cette capacité repose sur un système LiDAR couplé à des algorithmes d’intelligence artificielle capables de cartographier le terrain et d’optimiser les trajectoires.

La série GOAT A, notamment les modèles A3000 LiDAR PRO et A1600 LiDAR PRO, embarque une plateforme énergétique de 32 V associée à des doubles disques de lames. La capacité de tonte peut atteindre 400 m² par heure, ce qui positionne ces modèles sur des surfaces moyennes à grandes.

GOAT A : une solution adaptée aux jardins de taille moyenne à grande

La série GOAT A vise les propriétaires disposant de terrains plus étendus. Grâce à ses deux jeux de lames, elle couvre rapidement de larges surfaces tout en maintenant une coupe homogène.

Le modèle A3000 LiDAR PRO intègre une batterie de 7,5 Ah avec charge rapide afin de limiter les interruptions. La rotation des lames plus rapide et la puissance accrue participent à une productivité élevée, adaptée aux pelouses denses.

La navigation optimisée par intelligence artificielle permet également une utilisation nocturne. La tonte peut ainsi être programmée en dehors des périodes d’usage du jardin, tout en conservant une trajectoire précise et répétable.

GOAT O : compacité et gestion des espaces restreints

La série GOAT O s’adresse davantage aux petits jardins et aux configurations plus complexes. Le modèle O1200 LiDAR PRO combine lui aussi TruEdge Trimmer et HoloScope 360, mais dans un format plus compact.

La navigation dans des passages étroits constitue un point différenciant : dès 0,8 mètre pour le O1200 LiDAR PRO et 0,7 mètre pour le O600 RTK. Cette capacité permet d’intervenir dans des zones difficiles d’accès pour des tondeuses classiques.

Un système avancé d’évitement des obstacles détecte plus de 200 types d’objets, y compris les petits animaux. Les capteurs 3D analysent l’environnement en temps réel afin d’éviter le mobilier de jardin ou les massifs floraux.

La hauteur de coupe réglable de 3 à 8 cm permet d’adapter la tonte à différents types de pelouse, qu’il s’agisse d’un gazon décoratif ou d’une herbe plus robuste.

Disponibilité et positionnement tarifaire

Les nouveaux modèles ECOVACS GOAT sont disponibles en magasin à partir du 12 février, notamment chez Bol et Coolblue.

Côté prix, le GOAT A3000 LiDAR PRO débute à 2 299 euros, tandis que le A1600 LiDAR PRO est annoncé à partir de 1 499 euros. Pour la série compacte, le GOAT O1200 LiDAR PRO est proposé dès 999 euros et le O600 RTK à partir de 649 euros.

Avec ces nouvelles références, le constructeur étoffe son offre sur le segment des robots tondeuses autonomes. L’accent est mis sur la navigation sans installation complexe et sur l’intégration de la coupe des bordures, deux axes qui traduisent l’évolution des attentes des utilisateurs en matière d’automatisation extérieure.

Récapitulatif technique

Plateforme énergétique 32 V (série GOAT A)

Doubles disques de lames (GOAT A)

Système TruEdge Trimmer intégré (sauf O600 RTK)

Technologie HoloScope 360 avec précision jusqu’à 2 cm

Navigation LiDAR avec IA

Capacité de tonte jusqu’à 400 m²/heure (GOAT A)

Batterie 7,5 Ah avec charge rapide (A3000 LiDAR PRO)

Évitement de plus de 200 types d’objets (GOAT O1200 LiDAR PRO)

Passage étroit dès 0,7 mètre (O600 RTK)

Hauteur de coupe réglable de 3 à 8 cm

Disponibilité : 12 février 2026

Prix : de 649 € à 2 299 €

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

