DEEBOT N8 PRO+, le nouveau robot aspirateur d’Ecovacs.

Ecovacs lève le voile sur le DEEBOT N8 PRO+, un nouveau robot aspirateur qui peut laver et passer l’aspirateur en même temps. Mais le plus de ce modèle est qu’il dispose d’une station de vidage automatique. De quoi tenir plusieurs semaines sans devoir vider les « saletés » à la poubelle.

Ecovacs se crée sa place sur le marché du robot aspirateur. La marque propose d’ailleurs déjà une large gamme de modèles. Des modèles allant du plus basique au plus complet. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester certains modèles de la marque comme le Deebot Ozmo T8 Aivi.

DEEBOT N8 PRO+, plus qu’un modèle une gamme complète.

Car effectivement, la marque annonce en soit 3 produits : N8, N8+ et N8 Pro. Et celui qui est mis en avant par la marque c’est bien le DEEBOT N8 PRO+. Cette version est fournie avec la fameuse station de vidage automatique.

Comme pour la concurrence, il s’agit d’une base qui est dotée d’un réservoir qui aspire les saletés prises par l’aspirateur et qui les stocke. La station de charge et de vidage peut contenir l’équivalent de 2,5 litres de poussière et de saleté.

« Cela équivaut à une utilisation d’environ 30 jours, selon la taille de votre intérieur, pour une maison propre pendant des semaines. Le mode « ne pas déranger » permet de vider le bac à poussière en respectant un délai déterminé »

souligne la marque.

DEEBOT N8 PRO+, un robot aspirateur doté de plusieurs fonctions.

Ecovacs annonce l’intégration de la technologie « TrueDetect 3D ». Cette technologie est en mesure de scanner l’environnement avec une extrême précision. De plus, elle détecte les petits obstacles qui ne mesurent que quelques millimètres seulement.

En outre, Ecovacs souligne qu’elle a encore fait évoluer sa technologie « TrueMapping » qui scanne et cartographie le milieu avec encore plus de précision. La marque annonce aussi une amélioration de son système d’aspiration. Selon elle, par rapport à l’OZMO 950, le dernier en date, la puissance de nettoyage a été augmentée de 73 %.

Par ailleurs, comme tous les autres robots aspirateurs de la marque, ce nouveau venu peut être piloté directement depuis une application pour smartphone. L’application permettra d’avoir un suivi du nettoyage, mais pas seulement. En effet, l’application permet aussi de programmer le robot aspirateur pour un passage à des heures bien précises.

L’application propose également des tuto sur comment nettoyer son aspirateur ou les différentes pièces. L’application fournit également les alertes quand il faut vider le bac, nettoyer les brosses…

Enfin, ce nouveau DEEBOT N8 PRO+, est compatible Smart Home avec Amazon Alexa ou Google Home.

Prix et disponibilité.

Le DEEBOT N8 PRO+, y compris la station de vidage automatique, est d’ores et déjà disponible au prix public conseillé de 699 euros (PVC).