abxylute lance les N6 et N9C, deux manettes pleine taille pensées pour la Nintendo Switch 2

Le segment des manettes tierces pour Nintendo Switch 2 continue de s’étoffer. Avec les N6 et N9C, abxylute propose deux contrôleurs pleine taille qui visent un public à la recherche d’ergonomie et de précision. La campagne de financement participatif officialise leur arrivée prochaine sur le marché.

abxylute, déjà connu pour ses accessoires gaming orientés cloud et mobilité, élargit aujourd’hui son catalogue. La marque étoffe son offre avec deux nouvelles références qui s’inscrivent dans une logique de compatibilité étendue et d’amélioration du confort de jeu sur console hybride.

abxylute N6 et N9C, Deux manettes pleine taille adaptées à la Nintendo Switch 2.

Avec les abxylute N6 et abxylute N9C, le constructeur mise sur un format full-size controller. L’objectif est clair : proposer une alternative plus imposante et plus ergonomique aux contrôleurs standards, notamment pour les sessions prolongées.

Le design adopte une prise en main proche des manettes de consoles de salon traditionnelles. Les poignées sont plus larges, les sticks analogiques mieux espacés, et la disposition des boutons conserve l’ergonomie attendue par les joueurs habitués aux configurations modernes. La compatibilité annoncée avec la Nintendo Switch 2 place ces modèles dans une logique d’anticipation du renouvellement matériel.

N6 : une approche centrée sur la polyvalence

La N6 se positionne comme un modèle polyvalent. Elle vise les utilisateurs qui souhaitent une manette complète pour le jeu en mode docké comme en mobilité. On retrouve une connectivité sans fil, pensée pour réduire la latence, ainsi qu’un port USB-C pour la recharge.

Le contrôleur intègre des sticks analogiques de précision et des gâchettes réactives, adaptées aussi bien aux jeux d’action qu’aux titres compétitifs. abxylute met également en avant un système de vibration intégré, destiné à renforcer le retour haptique sans complexifier l’architecture interne.

La présence de boutons additionnels programmables pourrait intéresser les joueurs exigeants, notamment sur les jeux multijoueurs où la personnalisation des commandes constitue un avantage fonctionnel.

N9C : un modèle axé sur le confort et les fonctionnalités avancées

De son côté, la N9C pousse plus loin la fiche technique. Elle conserve le format pleine taille tout en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires destinées à enrichir l’expérience utilisateur.

Le modèle intégrerait des sticks à technologie magnétique (type Hall Effect), réduisant les risques de dérive sur le long terme. Cette orientation technique répond à une problématique bien connue des joueurs, à savoir l’usure prématurée des joysticks analogiques.

La N9C pourrait également proposer des options de personnalisation plus poussées, comme le réglage de la sensibilité des gâchettes ou la gestion avancée des profils. La gamme du constructeur s’agrandit ainsi avec une proposition plus technique, sans pour autant basculer dans une logique ultra-premium.

Une stratégie via Kickstarter pour tester le marché

Le lancement des abxylute N6 et N9C passe par une campagne sur Kickstarter. Ce choix permet à la marque de mesurer l’intérêt du public pour ses nouvelles manettes dédiées à la Nintendo Switch 2.

Ce mode de financement offre aussi une certaine flexibilité en matière de production. Les retours des premiers contributeurs peuvent influencer les derniers ajustements techniques ou ergonomiques avant la mise en fabrication à grande échelle.

Pour abxylute, cette stratégie constitue également un levier de visibilité. Sur un marché des accessoires gaming dominé par des acteurs installés, la mise en avant d’arguments techniques précis — sticks magnétiques, ergonomie optimisée, connectivité moderne — permet de se différencier sans recourir à un discours marketing excessif.

Une alternative aux manettes officielles

Avec les N6 et N9C, abxylute s’inscrit dans la continuité des fabricants tiers qui proposent des solutions alternatives aux manettes officielles. L’enjeu principal reste la compatibilité complète avec la Nintendo Switch 2, tant au niveau des fonctionnalités que de la stabilité logicielle.

Le format pleine taille répond à une demande spécifique : celle des joueurs qui jugent les contrôleurs compacts moins adaptés aux longues sessions. En adoptant une architecture plus proche des standards consoles de salon, abxylute tente d’équilibrer mobilité et confort.

Si les spécifications finales sont confirmées, ces deux modèles pourraient constituer une option crédible pour les utilisateurs à la recherche d’une manette ergonomique, dotée de technologies modernes et d’une autonomie adaptée à un usage quotidien.

Récapitulatif technique

Format : manette pleine taille (full-size controller)

Compatibilité : Nintendo Switch 2

Connectivité : sans fil + USB-C

Sticks analogiques de précision

Technologie Hall Effect (N9C)

Boutons programmables

Système de vibration intégré

Batterie rechargeable

Campagne de lancement via Kickstarter

