French Days : 100€ de réduction sur l’Aspirateur robot DREAME X40 Ultra Complete blanc

À l’occasion des French Days, le robot aspirateur laveur Dreame X40 Ultra Complete blanc bénéficie d’une réduction de 100 €, passant de 999 € à 899 € sur le site de Boulanger . Ce modèle haut de gamme combine des fonctionnalités avancées pour un nettoyage autonome et efficace.

La marque Dreame étoffe son catalogue avec le X40 Ultra Complete, un robot aspirateur laveur qui se distingue par sa puissance d’aspiration de 12 000 Pa et ses technologies innovantes. Conçu pour simplifier le quotidien, il intègre des fonctionnalités telles que le vidage automatique, le lavage des serpillières à 70°C et une navigation intelligente .

Puissance d’aspiration de 12 000 Pa pour un nettoyage en profondeur

Le Dreame X40 Ultra Complete offre une puissance d’aspiration de 12 000 Pa, permettant de capturer efficacement la poussière, les débris et les poils d’animaux sur divers types de sols, y compris les tapis et moquettes . Cette performance assure un nettoyage en profondeur en un minimum de passages.

Système de lavage avancé avec serpillières rotatives

Équipé de deux serpillières rotatives, le X40 Ultra Complete assure un lavage efficace des sols durs. Le système MopExtend™ permet aux serpillières de se déployer pour atteindre les coins et les bords, garantissant un nettoyage complet . De plus, les serpillières sont lavées à l’eau chaude à 70°C, éliminant les bactéries et les taches tenaces .

Station d’accueil multifonction pour une autonomie accrue

La station d’accueil du X40 Ultra Complete est conçue pour minimiser l’entretien manuel. Elle assure le vidage automatique du bac à poussière, le remplissage du réservoir d’eau propre, le lavage et le séchage des serpillières . Avec une capacité de 3,2 L pour le sac à poussière et de 4,5 L pour le réservoir d’eau propre, elle offre une autonomie prolongée.

Navigation intelligente et détection des obstacles

Grâce à la combinaison de la technologie LiDAR, d’une caméra RGB et de capteurs 3D, le X40 Ultra Complete cartographie précisément votre intérieur et évite les obstacles en temps réel . Il peut reconnaître plus de 120 types d’objets, assurant un nettoyage efficace sans interruption.

Application intuitive pour un contrôle personnalisé

L’application Dreamehome permet de personnaliser les paramètres de nettoyage, de définir des zones interdites et de programmer des sessions selon vos besoins. Vous pouvez également ajuster la puissance d’aspiration et le débit d’eau pour chaque pièce, offrant une flexibilité optimale .

Récapitulatif technique